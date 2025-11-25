Ebro s400: finalista del Premio Coche del Año de los Lectores

El Ebro s400 llega a la final del Premio Coche del Año de los Lectores 2026 como uno de los candidatos más simbólicos de esta edición. No se trata únicamente de un nuevo modelo híbrido: es el coche que marca el regreso industrial de la histórica marca Ebro, ahora renacida y con producción en Barcelona. Esa combinación de tradición recuperada, proyecto de reindustrialización y producto competitivo explica por qué el s400 se ha situado entre los seis finalistas del galardón de Prensa Ibérica.

Ebro s400 / Ebro

El público del premio siempre ha valorado modelos que aportan algo relevante al mercado, ya sea en tecnología, eficiencia, diseño o valor práctico. En el caso del s400, su candidatura se sostiene en una mezcla poco habitual: un SUV híbrido con prestaciones sólidas, un equipamiento muy completo y un precio accesible.

Ensamblado en la Zona Franca de Barcelona, el s400 aporta a la final del premio un valor diferencial: es el único modelo de ‘producción’ nacional entre los candidatos, un argumento que lo conecta de forma especial con los lectores.

Ebro s400 / Ebro

Estéticamente, apuesta por un diseño robusto y moderno, con un frontal marcado, una línea lateral musculosa y una zaga de trazos nítidos. Es un SUV con presencia, pero sin excesos, centrado en transmitir solidez y claridad de formas, un enfoque coherente con la filosofía del proyecto.

Un sistema híbrido equilibrado y bien resuelto

El s400 combina un motor de gasolina de 95 CV con un motor eléctrico de 204 CV, para entregar 211 CV de potencia total. Todo con un consumo de 5,3 l/100 km, una cifra destacable para un SUV de su tamaño y que lo posiciona como una alternativa muy racional dentro del mercado híbrido.

Interior del Ebro s400 / Ebro

La conducción busca un equilibrio entre eficiencia en ciudad, suavidad en carretera y una entrega de potencia que permite afrontar viajes y cargas sin preocupaciones. No compite por ser el híbrido más tecnológico ni el más potente, sino por ofrecer una experiencia completa, lógica y asequible. Y eso encaja muy bien en el espíritu del premio.

Interior amplio, tecnológico y práctico

El interior del Ebro s400 sigue una línea moderna y bien estructurada. Destacan las dos pantallas de 12,3 pulgadas, una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia, lo que le da un aspecto tecnológico y ordenado. El maletero de 430 litros —dato confirmado en el dossier— lo coloca como una opción competitiva dentro de su segmento, especialmente para familias que necesitan espacio.

Maletero del Ebro s400 / Ebro

En términos de seguridad, es uno de los SUV más completos entre los finalistas: 24 sistemas ADAS de serie, un equipamiento que incluye frenada automática, asistentes de carril, control de crucero adaptativo, cámaras y ayudas de aparcamiento. Para muchos votantes, esta dotación será un argumento de peso.

La candidatura del Ebro s400 se apoya en tres pilares claros:

Representa el regreso industrial de una marca histórica con producción en Barcelona.

Ofrece un sistema híbrido equilibrado, con 211 CV, 5,3 l/100 km y un equipamiento de seguridad muy completo.

Es un SUV moderno, amplio y coherente, con 430 litros de maletero y un diseño robusto y funcional.

En un premio en el que votan los lectores —y no un jurado técnico—, el s400 compite con una propuesta muy alineada con lo que valora el público: eficiencia, practicidad y un proyecto industrial que conecta con el sentimiento local.

El Ebro s400 no solo aspira al galardón: simboliza una nueva etapa para la automoción nacional. Y ese es, quizá, su argumento más poderoso.