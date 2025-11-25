¿Cuál es el coche más pequeño del mundo?

A medida que han ido pasando los años, los coches han aumentado de longitud, de anchura y de peso, impulsados por la búsqueda de mayor comodidad, seguridad y potencia. Sin embargo, en la década de 1960 apareció el Peel P50, el coche más pequeño del mundo.

El Peel P50 / Peel Engineering

La historia del coche más pequeño del mundo

El Peel P50 se diseñó como un coche urbano y se anunció en la década de 1960 con capacidad para “un adulto y una bolsa de la compra”. Peel Engineering, empresa que elaboraba barcos de fibra de vidrio y carenados para motocicletas, fabricó el P50 entre 1962 y 1965 en el poblado de Peel, en la Isla de Man.

El Peel P50 mide 1,34 metros de largo, 0,99 de ancho y pesa alrededor de 59 kilos. Este micro coche de tres ruedas (una en la parte delantera y dos en la parte trasera), solo tiene una única puerta en el lado izquierdo y el equipamiento incluía solo un limpiaparabrisas y un faro. Los colores estándar del Peel P50 eran el ‘Blanco Daytona’, el ‘Rojo Dragón’ y el ‘Azul Oscuro’.

Peel P50 / RM Sotheby’s

Este micro coche equipaba un motor de gasolina de 50 centímetros cúbicos y 4 tiempos con una velocidad máxima de 60 km/h, algo que se ha visto reducido a 45 km/h en la versión renovada. Originalmente, el Peel P50 no tenía marcha atrás, y cuenta con una manija trasera que permite maniobrar con el micro coche cuando sea necesario. Cuando tenías que dar marcha atrás, te salías del coche y lo cogías con un enganche que tenía en la parte trasera.

La marcha atrás del Peel P50, el coche más pequeño del mundo / Peel Engineering Company

Peel Engineering fabricó 50 P50 y se empezaron a vender por 4.500 libras (5.122,71 euros). En la actualidad, solo se sabe que existen 27 Peel P50. Uno de estos micro coches se vendió en 2016 a través de RM Sotheby’s, por un precio de unos 176.000 dólares (152.445,92 euros).

El Peel P50 sigue estando homologado para circular en el Reino Unido y en Estados Unidos, al pertenecer a la categoría de vehículo de tres ruedas y pesar menos de 410 kilos. En otros países, como en Finlandia, el Peel P50 está clasificado como ciclomotor. En España, el Peel P50 estaría homologado como ciclomotor de tres ruedas en la categoría L2e, ya que su motor es de 50 centímetros cúbicos.

Peel Engineering, autor de los coches más pequeños del mundo

Peel Engineering también elaboró otro de los coches más pequeños del mundo, el Peel Trident. Este micro coche de dos ruedas se empezó a fabricar en 1965 (después del Peel P50), y estaba destinado a cambiar la forma en que entendemos la movilidad urbana. El Peel Trident medía 1,37 metros de largo.

El Peel Trident, uno de los coches más pequeños del mundo / Peel Engineering

Este micro coche tenía una cúpula que permitía la visibilidad 360 grados. El interior del Peel Trident también es minimalista. Con espacio para dos personas, todo el diseño del Trident estaba centrado en la eficiencia del espacio. Con la escasa potencia del motor, el Peel Trident se podía desplazar por la ciudad, aunque no estaba diseñado para alcanzar altas velocidades o largas distancias. Su producción se detuvo en 1966 después de solo un año y con menos de 100 unidades producidas.