¿Circulas con una furgoneta? Esto es lo que va a revisar la DGT esta semana
Llega el Black Friday, las ventas se disparan y esto conlleva que más furgonetas circulen
Rubén Burillo
El viernes 28 de noviembre es el Black Friday, día de grandes descuentos y rebajas que marca el inicio de la temporada de compras navideñas, aunque en muchos establecimientos ya ha empezado. La DGT ha presentado una nueva campaña de control, que estará activa desde el lunes 24 hasta el domingo 30 de noviembre, centrada en las furgonetas.
La celebración del Black Friday hará que se alcancen los 4,3 millones de envíos diarios de mercancías, la inmensa mayoría en furgonetas. La Guardia Civil y las Policías Locales que se sumen a esta campaña, establecerán controles en todo tipo de carreteras, especialmente en las convencionales, ya que son las que mayor índice de siniestralidad registran, y en las zonas próximas a centros comerciales, polígonos industriales y lugares de carga y descarga.
¿Qué se revisará en esta campaña?
Las furgonetas representan el 7,6% del parque nacional con 2,7 millones de vehículos. En 2024, las furgonetas estuvieron involucradas en 9.548 siniestros de tráfico con víctimas en los que fallecieron 223 personas (de las cuales 89 eran ocupantes de furgonetas y 134 ocupantes de otros vehículos o peatones implicados en dichos accidentes) y 217 ocupantes de furgonetas resultaron heridos hospitalizados.
En la anterior campaña realizada a finales de 2023, se llevaron a cabo más de 130.000 controles en los que se detectaron 8.000 deficiencias en las condiciones técnicas de los vehículos. 500 circulaban sin la ITV en vigor, 250 sin el seguro y 1.800 furgonetas superaban el límite de velocidad establecido.
Juan José Arriola, subdirector adjunto de Vehículos de la DGT afirma que “en estos controles se comprobarán, entre otros aspectos relacionados con la seguridad vial, la velocidad a la que circulan, la documentación, tanto del vehículo como del conductor, la correcta colocación y el peso de la carga transportada, la presencia de alcohol o drogas en el organismo de los conductores o si se encuentra al día en lo que respecta a la Inspección Técnica de Vehículos”.
Cuidado con estas sanciones
Para evitar posibles multas cuando estés al volante de una furgoneta, debes estar atento a todo y extremar precauciones. Estas son las sanciones más comunes que te pueden cuando conduces una furgoneta:
- Circular sin la ITV en vigor: No llevar la ITV en regla conlleva una sanción económica de 200 (ITV desfavorable) o 500 euros (ITV negativa), dependiendo del caso. Si pasas la ITV, pero no llevas la pegatina que lo acredita, te multarán con hasta 100 euros, y en los casos más extremos, si manipulas la pegatina de la ITV, el conductor implicado se enfrentaría a una sanción económica de entre 6.000 y 12.000 euros y a una pena de prisión de tres a seis meses.
- Circular sin seguro: Es una infracción que puede ir desde los 600 hasta los 3.000 euros.
- Superar el límite de velocidad permitido: Si excedes la velocidad en la carretera, te pueden llegar a multar con 600 euros y 6 puntos en el carnet de conducir. Además, debes recordar que si la masa máxima autorizada (MMA) de la furgoneta con la que circulas es mayor de 3.500 kilos, debes circular a 90 km/h en autopistas y autovías. A 80km/h o 70 km/h en carreteras convencionales. Y como máximo a 50 km/h en vías urbanas.
- La consumición de alcohol o drogas: La única tasa segura al volante es 0,0%. Si bebes alcohol o consumes drogas te expones a multas de hasta 1.000 euros y 6 puntos en el carnet de conducir, o puede hasta ser considerado delito si son tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o te niegas a someterse a las pruebas.
