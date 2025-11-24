Así es cómo debes revisar los neumáticos de tu vehículo, según explica la DGT

Los neumáticos son el único punto de contacto entre el vehículo y el asfalto, por lo que su correcto estado es fundamental para garantizar la seguridad en la conducción. Para no tener ningún imprevisto en la carretera es muy importante revisar las ruedas de tu vehículo con los consejos que da la DGT.

Mecánico revisando los neumáticos de un coche / Getty Images

Multas por circular con neumáticos en mal estado

Las ruedas del vehículo son muy importantes, porque son el único punto de contacto entre el vehículo y el asfalto. Si los neumáticos se encuentran en mal estado, los agentes de tráfico consideraran que suponen un peligro para la circulación y otros conductores, y pueden acabar reteniendo el coche. La multa por llevar los neumáticos en malas condiciones es de 200 euros por cada una de las ruedas. Es decir, 800 euros por los cuatro neumáticos.

Con el descenso de las temperaturas y el comienzo de las nevadas, debes llevar las cadenas en el coche. Si no las llevas cuando es obligatorio, te multarán con 200 euros. Además, los motivos por los que te pueden sancionar por los neumáticos del coche pueden ser:

Un desgaste excesivo: La profundidad de las ranuras de la banda de rodadura no puede ser inferior a 1,6 milímetros , un límite establecido por el Reglamento General de Circulación. Si el dibujo de tus neumáticos está por debajo, te multarán.

La profundidad de las ranuras de la banda de rodadura no puede ser inferior a , un límite establecido por el Reglamento General de Circulación. Daños o deformaciones: Si tus neumáticos tienen cortes, abultamientos, grietas o deformaciones que puedan comprometer tu seguridad y las de otros usuarios de la vía, los agentes podrían sancionarte.

Si tus neumáticos tienen que puedan comprometer tu seguridad y las de otros usuarios de la vía, los agentes podrían sancionarte. Neumáticos incompatibles: Los neumáticos son de diferentes tamaños y hay que escoger los adecuados para cada vehículo. Montar ruedas que no son aptas para el coche o que no están homologadas, es motivo suficiente para recibir una multa de tráfico, además de no superar la ITV.

Revisar los neumáticos de tu vehículo / Getty Images

¿Cómo debes revisar tus neumáticos, según la DGT?

Es imprescindible asegurarse de que los neumáticos están en buen estado, ya que son fundamentales para el correcto funcionamiento del vehículo, Para no tener ningún imprevisto, debes seguir estos consejos de la DGT para revisar las ruedas de tu vehículo: