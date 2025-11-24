Consejos
Así es cómo debes revisar los neumáticos de tu vehículo, según explica la DGT
Las ruedas son una parte muy importante del vehículo y debes tenerlos correctamente, para evitar sustos o accidentes de tráfico
Rubén Burillo
Los neumáticos son el único punto de contacto entre el vehículo y el asfalto, por lo que su correcto estado es fundamental para garantizar la seguridad en la conducción. Para no tener ningún imprevisto en la carretera es muy importante revisar las ruedas de tu vehículo con los consejos que da la DGT.
Multas por circular con neumáticos en mal estado
Las ruedas del vehículo son muy importantes, porque son el único punto de contacto entre el vehículo y el asfalto. Si los neumáticos se encuentran en mal estado, los agentes de tráfico consideraran que suponen un peligro para la circulación y otros conductores, y pueden acabar reteniendo el coche. La multa por llevar los neumáticos en malas condiciones es de 200 euros por cada una de las ruedas. Es decir, 800 euros por los cuatro neumáticos.
Con el descenso de las temperaturas y el comienzo de las nevadas, debes llevar las cadenas en el coche. Si no las llevas cuando es obligatorio, te multarán con 200 euros. Además, los motivos por los que te pueden sancionar por los neumáticos del coche pueden ser:
- Un desgaste excesivo: La profundidad de las ranuras de la banda de rodadura no puede ser inferior a 1,6 milímetros, un límite establecido por el Reglamento General de Circulación. Si el dibujo de tus neumáticos está por debajo, te multarán.
- Daños o deformaciones: Si tus neumáticos tienen cortes, abultamientos, grietas o deformaciones que puedan comprometer tu seguridad y las de otros usuarios de la vía, los agentes podrían sancionarte.
- Neumáticos incompatibles: Los neumáticos son de diferentes tamaños y hay que escoger los adecuados para cada vehículo. Montar ruedas que no son aptas para el coche o que no están homologadas, es motivo suficiente para recibir una multa de tráfico, además de no superar la ITV.
¿Cómo debes revisar tus neumáticos, según la DGT?
Es imprescindible asegurarse de que los neumáticos están en buen estado, ya que son fundamentales para el correcto funcionamiento del vehículo, Para no tener ningún imprevisto, debes seguir estos consejos de la DGT para revisar las ruedas de tu vehículo:
- Comprueba que la presión de cada neumático es la recomendada por el fabricante: Lo recomendable es que revises la presión de los neumáticos al menos una vez al mes, y la debes ajustar a la indicaba por el fabricante del vehículo. Recuerda revisar las presiones de los neumáticos en frío, porque si lo haces en caliente, la medición se desvirtúa.
- Chequea la profundidad de la banda de rodadura (mínimo legal: 1,6 milímetros): Debes revisar los neumáticos de vez en cuando en busca de posibles grietas, cortes, deformaciones u objetos incrustados. Una rueda con defectos puede ser peligrosa durante un viaje largo en el que se circule a alta velocidad de forma continuada. Recuerda que, cuando te acercas al límite legal de 1,6 milímetros de profundidad de la banda de rodadura, la capacidad de evitar el aquaplaning se reduce y, además, está prohibido circular con menor profundidad (multa de 200 euros por cada neumático).
- Inspecciona al menos una vez al mes los neumáticos o antes de hacer un viaje largo.
- Lleva cadenas o neumáticos de invierno o todo tiempo en zonas de nieve, y circula con precaución.
