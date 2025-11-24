Hyundai Crater Concept, un SUV para dejar atrás el asfalto

Hyundai acaba de presentar el Crater Concept, un SUV compacto de estilo todoterreno que supone una evolución aún más radical del lenguaje de diseño XRT. Concebido en el centro de diseño de la marca en California, este vehículo no es sólo un ejercicio de estilo, sino una declaración de intenciones sobre hacia dónde quiere ir Hyundai en términos de aventura, y diseño. Mezcla formas rotundas, soluciones funcionales y detalles sorprendentes con un claro guiño a la cultura del aire libre y el espíritu aventurero. Todo ello envuelto en una estética muy radical que Hyundai define como ‘Art of Steel’.

Hyundai Crater Concept / Hyundai

A primera vista, el Hyundai Crater impone por su silueta musculosa, con unos ángulos de ataque y salida generosos que delatan su vocación off-road. Bajo su carrocería compacta se esconde una arquitectura monocasco diseñada para enfrentarse a terrenos difíciles, con unas llantas facetadas de 18 pulgadas calzadas con neumáticos de 33", que aseguran altura libre al suelo y tracción en cualquier superficie.

Un ancho cubrecárter protege la parte baja del vehículo, mientras que una plataforma en el techo permite montar luces auxiliares, portaequipajes o cualquier accesorio necesario para la aventura. Incluso incluye elevadores de extremidades, unos cables que van del capó al techo y que protegen de ramas bajas en senderos cerrados. El diseño de sus guardabarros, con formas transparentes y angulosas, refuerza una postura robusta y visualmente potente. El panel de balancín, inspirado en los maletines de protección, añade otro nivel de solidez al conjunto.

Hyundai Crater Concept / Hyundai

En cuanto a iluminación, Hyundai apuesta por soluciones como los faros paramétricos tridimensionales y una iluminación indirecta que genera volumen. Las luces auxiliares del techo retoman ese patrón visual y añaden funcionalidad en situaciones fuera del asfalto. Pequeños guiños escondidos por el vehículo refuerzan la idea de que está pensado hasta el último detalle: uno de los ganchos de remolque también sirve como abrebotellas, y las cámaras de los retrovisores pueden desmontarse y usarse como linternas portátiles o cámaras de acción en plena naturaleza.

El habitáculo del Hyundai Crater Concept sorprende al no mostrar una estética futurista con pantallas excesivas y sin sentido. Todo está pensado para ser funcional. Desde la tapicería robusta hasta el sistema de infoentretenimiento con enfoque BYOD (Bring Your Own Device), que permite a cada usuario conectar sus propios dispositivos y adaptar el vehículo a su estilo de vida.

Hyundai Crater Concept / Hyundai

Uno de los elementos más llamativos es el Head-Up Display panorámico, que incluye incluso una cámara retrovisor integrada. El salpicadero, de formas escultóricas y con iluminación ambiental integrada, se inspira en una lámina de acero doblada. Los detalles en color naranja, los anclajes visuales y las texturas refuerzan la idea de que todo en el interior tiene una función real.

Preparado para todo

Hyundai ha dotado a este prototipo de todo lo necesario para ir más allá del asfalto. Incorpora un selector de modos de terreno con configuraciones específicas para nieve, arena y barro, así como control de frenado en bajada, freno de remolque, brújula y altímetro. Todo integrado en un sistema de control intuitivo, con una interfaz tipo engranaje muy fácil de operar incluso en marcha.

Hyundai Crater Concept / Hyundai

Además, los asientos de inspiración ergonómica se adaptan a los movimientos del cuerpo en conducción off-road. Incorporan cinturones de cuatro puntos y refuerzos laterales prominentes, además de un diseño envolvente que recuerda más a un equipo de montaña que a un vehículo convencional.

Hay un elemento inesperado pero interesante: el Crater man, una especie de personaje simbólico escondido en distintos rincones del vehículo, que ofrece un toque lúdico a través de “sorpresas ocultas” y guiños visuales. Una forma simpática de conectar emocionalmente con el usuario.