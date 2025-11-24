Dacia Bigster: finalista del Premio Coche del Año de los Lectores

El Dacia Bigster llega a la final del Premio Coche del Año de los Lectores 2026 como uno de los candidatos más relevantes por lo que supone para la marca y por lo que representa dentro del mercado europeo. No es solo un nuevo modelo: es el coche con el que Dacia salta definitivamente al segmento C-SUV, un movimiento clave en la estrategia global del fabricante y un argumento de peso para explicar su presencia entre los seis finalistas del galardón de Prensa Ibérica.

Dacia Bigster / Dacia

La votación de los lectores de Prensa Ibérica siempre ha premiado modelos que aportan valor real al usuario, y en ese contexto el Bigster encaja a la perfección. Dacia ha construido durante años una imagen sólida basada en la sencillez, la honestidad y el equilibrio entre coste y utilidad. El Bigster lleva esa fórmula a un escalón superior: más grande, más espacioso y con una gama de motores más eficientes, pero manteniendo intacto su enfoque práctico. Ese es uno de los motivos fundamentales por los que se ha colado en la final.

Un SUV honesto

Cada finalista aporta algo diferente al premio, y en el caso del Bigster, su mayor fortaleza es ser la prueba tangible de cómo Dacia ha evolucionado sin perder su esencia. La marca entra en un segmento superior pero sin adoptar artificios ni elementos que encarezcan el producto. Su diseño robusto, de líneas rectas y proporciones muy marcadas, anticipa lo que será uno de los SUV más racionales del segmento. En un año en el que la mayoría de finalistas representan diferentes visiones de la electrificación, el Bigster destaca por su enfoque directo y funcional. Esa coherencia es precisamente lo que suele valorar el votante del Premio Coche del Año de los Lectores: un modelo que encaja en la vida real, no un escaparate tecnológico.

Interior del Dacia Bigster / Dacia

Mecánicas ECO

En un momento en el que la etiqueta ECO se ha convertido en un criterio clave para muchos conductores urbanos, el Bigster llega a la final con dos versiones que cumplen con ese requisito: una versión híbrida y otra bifuel GLP Mild Hybrid G-140, ambas confirmadas en la documentación oficial de Dacia.

El motor GLP, gracias a la combinación de gasolina y gas licuado, ofrece una alternativa especialmente económica. No hay cifras de autonomía total en el dossier, pero sí se detalla la ventaja del uso de GLP: costes más bajos y emisiones aproximadamente un 10 % menores respecto a un gasolina equivalente. Eso le da al Bigster un argumento muy potente frente a sus rivales: eficiencia real sin obligar al usuario a dar el salto a la electrificación total.

Dacia Bigster / Dacia

La versión híbrida, por su parte, aporta suavidad de funcionamiento y consumos ajustados sin complicar la vida al usuario. Es una mecánica pensada para quien quiere una transición sencilla hacia tecnologías más eficientes, otro aspecto que encaja bien con el perfil del votante del premio.

Un interior amplio y práctico

El Bigster se ha diseñado para ser un SUV muy espacioso, tanto en la segunda fila como en el maletero. Esa orientación familiar es clave para entender su candidatura. En ediciones anteriores, los lectores han premiado modelos diseñados para responder a necesidades reales: espacio, practicidad y buen precio. El Bigster cumple esos tres puntos y añade una estética sólida que transmite fiabilidad. No busca sorprender con soluciones extravagantes, sino con inteligencia práctica: un interior funcional, mandos directos, materiales resistentes y una organización del espacio pensada para durar.

Espacio interior del Dacia Bigster / Dacia

El Dacia Bigster no pretende competir en despliegue tecnológico con los eléctricos o híbridos enchufables rivales. Lo que destaca en este modelo es su filosofía: ofrecer lo necesario sin elevar el precio final. Un enfoque que históricamente ha tenido una excelente acogida entre los lectores.

La candidatura del Dacia Bigster se sustenta en tres pilares claros:

Representa un salto de segmento para la marca sin perder su esencia.

Ofrece mecánicas ECO eficientes y adaptadas a las necesidades reales del mercado.

Es un SUV amplio, robusto y práctico, con un enfoque honesto y un precio contenido.

En un premio donde vota el público general, no un jurado profesional, el Bigster compite con fortalezas muy alineadas con lo que buscan los conductores: mucho coche por un precio razonable, sin complicaciones y con la funcionalidad como bandera.