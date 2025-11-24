El León con tracción delantera más potente de la historia llega al mercado (y las unidades serán contadas)

El nuevo Cupra León VZ se presenta como la versión de producción con tracción delantera más potente jamás fabricada por la marca española.

El lanzamiento está previsto para el primer trimestre de 2026 y su producción va a ser limitada: solo saldrán 1.500 unidades para todo el mundo. Así, el Cupra Leon VZ se posiciona como una propuesta exclusiva dentro del segmento de los compactos de altas prestaciones.

Cupra León VZ / Cupra

Desarrollado y fabricado en la sede de Cupra en Martorell, el León VZ lleva a la calle parte del conocimiento adquirido por la marca en competición, especialmente a través del Cupra León VZ TCR Racing, cuya influencia se refleja en su concepción y configuración mecánica, que lo sitúan en la cúspide de la gama y como referencia entre los hatchbacks deportivos con tracción delantera.

325 CV

El Cupra León VZ equipa un motor de gasolina 2.0 TSI turbo que desarrolla 325 CV y 420 Nm de par, convirtiéndose en el modelo de tracción delantera más potente producido por la marca. Esta mecánica se asocia a una transmisión DSG de doble embrague con siete relaciones, encargada de gestionar la potencia hacia el eje delantero.

El León VZ se beneficia del diferencial electrónico VAQ, diseñado para mejorar la precisión y la tracción mediante ajustes continuos basados en datos dinámicos del vehículo. El chasis, construido sobre la plataforma MQB Evo, incorpora suspensión delantera McPherson y trasera multibrazo, calibradas específicamente para esta versión, y se complementa con el sistema de control de chasis adaptativo DCC.

Cupra Leon VZ. / Cupra

La frenada corre a cargo de frenos Akebono con pinzas de seis pistones y discos ventilados y perforados en el eje delantero, mientras que la velocidad máxima queda limitada a 270 km/h y la aceleración de 0 a 100 km/h se sitúa en 5,4 segundos. El sistema de escape, con cuatro salidas en acabado copper, refuerza la identidad sonora característica de Cupra.

En el interior se emplean acabados en cromado oscuro y una presentación orientada a la conducción, con un estilo que combina deportividad y sobriedad.