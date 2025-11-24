Aunque hay que extremar precauciones y poner mucha atención al volante en la carretera, las multas forman parte de la vida de un conductor. La Dirección General de Tráfico es el organismo que se encarga de emitirlas, notificarlas, y además de cobrar las sanciones. Si no sabes cómo se pueden pagar estas infracciones, descúbrelo aquí.

¿Cómo puedes pagar una multa de tráfico? / Archivo

Estas son las multas más comunes al volante

Cuando circules con tu vehículo, debes estar atento en todo momento y evitar cualquier distracción, porque son muy peligrosas y puedesprovocar un grave accidente de tráfico. En la carretera hay que estar siempre alerta y debes tener cuidado con estas multas:

Usar el teléfono móvil al volante: Es una de las sanciones más comunes al volante. La DGT multa a los conductores que circulen con el teléfono móvil en la mano con 200 euros y 6 puntos en el carnet de conducir , porque es una infracción grave y una acción muy peligrosa que puede provocar un accidente mortal.

Sobrepasar el límite de velocidad es una de las multas más habituales en nuestro país. Recuerda que la tabla que hay a continuación es para coches, motos y furgonetas cuya masa máxima autorizada (MMA) sea menor de 3.500 kilos.

Las sanciones por sobrepasar el límite de velocidad / DGT

Fumar mientras conduces: En el Reglamento General de Circulación no aparece especificado que esté prohibido fumar en el coche, pero si supone una distracción, te multarán con unos 200 euros , pero todo depende de la gravedad. Si tiras las colillas del cigarrillo por la ventana, te sancionarán con 500 euros y 6 puntos en el carnet de conducir.

En el Reglamento General de Circulación no aparece especificado que esté prohibido fumar en el coche, pero , pero todo depende de la gravedad. No llevar el cinturón de seguridad al volante: Está considerado como una infracción grave, y esta acción está penalizada con 200 euros de multa y con la pérdida de 4 puntos en el carnet si eres el conductor.

Está considerado como una infracción grave, y esta acción está penalizada con Beber alcohol o consumir drogas cuando vas a conducir: Esta acción es muy peligrosa porque aumentan considerablemente las probabilidades de sufrir un grave accidente de tráfico. Recuerda, si bebes o consumes drogas, no conduzcas, ya que la única tasa segura es 0,0%. Depende de la tasa dada, te pueden llegar a multar con hasta 1.000 euros y 6 puntos del carnet de conducir. Además puede ser considerado delito, si son tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o te niegas a someterse a las pruebas.

Policía poniendo una multa / Getty Images

¿Cómo puedo pagar una multa de tráfico?

Tienes varias maneras para pagar una sanción de tráfico. Si saldas la multa 20 días naturales desde la notificación, tienes el descuento del 50% (pago voluntario). Si la pagas del día 21 al 45, tienes que dar el importe completo (sin descuento), y a partir del día 46, pueden iniciar el proceso de apremio con recargos e incluso embargo. Así es cómo puedes pagar una multa de tráfico: