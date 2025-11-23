Sant Mori vibra con las clásicas en la V Classic Raid TT/Trail

El pasado sábado, la localidad de Sant Mori, en el corazón del Alt Empordà, se transformó en un escenario de otra época. A lo largo del día, el rugido inconfundible de motores clásicos —y sus petardeos tan característicos— sustituyó el silencio habitual de este encantador pueblo medieval. Fue la quinta edición de la Classic Raid TT/Trail, una cita que, por primera vez, abandonó Claravalls (Lleida) para estrenarse con éxito en tierras gerundenses.

Más que una simple salida en moto, la V Classic Raid es una celebración de la historia del off-road, de la aventura sin GPS y de la pasión por las dos ruedas con alma. Setenta y cinco participantes se dieron cita para completar una ruta de unos 85 kilómetros rumbo a Besalú, siguiendo únicamente un detallado roadbook. No hay cronómetro, ni trofeos para los más rápidos. Aquí, la verdadera victoria es saborear cada kilómetro, cada pista polvorienta, cada curva, como se hacía antaño: con navegación clásica, sin prisas y con la única meta de disfrutar.

V Classic Raid. / .

La cita fue un verdadero museo viviente sobre ruedas. Desde la carismática Montesa King Scorpion hasta una Vespa adaptada al off-road que dejó a más de uno con la boca abierta, pasando por las incombustibles Ossa Pioneer, varias Bultaco de época y trail japonesas de referencia como la Honda Dominator, Africa Twin, XR, Yamaha XT o las míticas Ténéré o alguna BMW de museo como la de Jordi Piferrer 'Pifa'.

V Classic Raid / .

A bordo de una Ténéré

En medio de esta fiesta de nostalgia, tuvimos el privilegio de participar conduciendo una Yamaha Ténéré 600, una auténtica embajadora de las aventuras dakarianas de los años 80 y 90. A nuestro lado, Pau Vidal (Pau Travel Moto) pilotaba su imponente Honda Africa Twin 750, mientras que Toni Noguer confiaba en su robusta Yamaha XT 600. Tres monturas que, más que motos, son máquinas del tiempo que se portaron siguiendo la ruta diseñada por Miquel Àngel Ferres ‘Jou’ otro incondicional de la cita que se encarga del track y roadbook.

V Classic Raid / .

La jornada no fue solo una cuestión de motos bonitas y sonidos evocadores. También fue un ejemplo del espíritu aventurero que aún perdura en muchos de los participantes. No faltaron historias para contar: desde una Honda Dominator rescatada con cuerdas al más puro estilo Camel Trophy, hasta un valiente que completó medio recorrido con su Ossa desllantada y pinchada. Porque aquí el objetivo no es llegar limpio, sino llegar con una sonrisa y la cara manchada de polvo.

Sant Mori, con su Església de Sant Maurici del siglo XVIII y el majestuoso castillo del siglo XV, no solo sirvió de decorado: participó activamente en la organización del evento, acogiendo a los pilotos como solo los pueblos pequeños saben hacerlo, con cercanía, curiosidad y entusiasmo. La llegada al pueblo fue el broche ideal para una jornada redonda: risas, anécdotas, cervezas frías y un merecido arroz en el local social pusieron el punto final a una ruta que muchos ya esperan repetir.

V Classic Raid / .

La Classic Raid TT/Trail ha demostrado en su nueva sede que, pese a los cambios de ubicación, mantiene intacta su esencia: rendir homenaje a las motos que nos hicieron soñar. Aquellas con carburador, sin electrónica y con más corazón que cifras. Motos con las que el simple hecho de seguir una línea en un roadbook ya se convierte en una pequeña gran aventura.

Con esta edición celebrada en Sant Mori, la organización —a cargo de AM Tours— suma un nuevo enclave al calendario, que seguirá contando con la cita tradicional de mayo en Claravalls. Pero, sin duda, lo vivido este noviembre en el Alt Empordà marca un antes y un después. Porque cuando la pasión es auténtica, no entiende de geografía.

Un acierto total

El propio Álex Medina, organizador del evento, valoró muy positivamente esta quinta edición del raid: “Estamos muy contentos con el resultado. El cambio de ubicación a Sant Mori ha sido un acierto total. El entorno es ideal, el pueblo nos ha acogido con los brazos abiertos y los participantes han disfrutado como nunca. Esta edición ha mantenido la esencia del Classic Raid: disfrutar de las clásicas por caminos con buen ambiente y sin la presión del cronómetro.”

V Classic Raid / .

Y Medina añadía que “con la excusa del Classic Raid tenemos también la oportunidad de descubrir territorios nuevos como Sant Mori o Claravalls, zonas que de otro modo tal vez no visitaríamos. Es una forma preciosa de redescubrir nuestro país sobre dos ruedas, siempre con motos matriculadas, con seguro y siendo muy respetuosos con el entorno y el medio ambiente. Nuestro objetivo siempre ha sido crear un espacio para reencontrarnos con el espíritu aventurero, y creo que lo estamos consiguiendo.”

V Classic Raid / .

La V Classic Raid TT/Trail no fue una carrera. Fue una peregrinación de fieles a la religión del off-road clásico. Y Sant Mori, durante un día, fue su catedral.