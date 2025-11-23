BYD Atto 2 DM-i, un híbrido enchufable de largo recorrido

BYD está dispuesta a seguir presentando dura oposición en el campo de la movilidad eléctrica. El último ejemplo lo tenemos en el nuevo Atto 2 MD-i que llegará al mercado a principios del próximo año. Pese a ser un SUV del segmento B, el más pequeño, este modelo se ofrece dotado del último avance en tecnología híbrida Dual Mode con el que la marca prioriza el uso eléctrico permitiendo alcanzar una elevada autonomía de recorrido.

BYD Atto 2 DM-i / BYD

Compacto pero amplio. Estéticamente esta versión híbrida se distingue de la eléctrica por algunos detalles como por ejemplo ofrecer una parrilla abierta para permitir la mejor refrigeración del motor térmico mientras que el paragolpes incluye entradas de aire verticales para mejorar la aerodinámica. En el frontal destacan los faros full led mientras que en la zaga, los pilotos se unen mediante una banda luminosa continua con una original distribución lumínica que le da un toque personal.

La carrocería mide 4,33 metros de longitud, mientras que la anchura es de 1,83 metros y la altura de 1,68 metros. La distancia entre ejes es de 2,62 metros lo que ya deja entrever que el interior será espacioso. En conjunto ofrece una buena imagen compacta rematada por unas llantas de 16 o 17 pulgadas según acabado. Hay cuatro colores disponibles, Time Grey, Skiing White, Obsidian Black y Midnight Blue.

BYD Atto 2 DM-i / BYD

Bien acabado. El interior ofrece una buena presentación con unos niveles de acabado y ajustes muy aceptables. En el salpicadero destaca la pantalla digital de 8,8 pulgadas para el cuadro de instrumentos y la pantalla central táctil y giratoria de 12,8 pulgadas desde la que se maneja el sistema de infoentretenimiento que incorpora el asistente por voz con IA que se activa con el comando “Hy BYD”. La consola central está muy despejada lo que permite habilitar una zona de carga inalámbrica de 50W ventilada.

El interior es muy espacioso, especialmente para las plazas traseras tanto en anchura como en altura libre al techo, destacando que el piso es totalmente plano. Por lo que respecta al maletero, ofrece 425 litros ampliables a 1.335 abatiendo el respaldo del asiento trasero, cifra a destacar en este segmento.

Maletero del BYD Atto 2 DM-i / byd

Dos potencias. El Atto 2 DM-i se ofrece en dos versiones aunque el motor térmico en ambas es el mismo, un propulsor atmosférico de gasolina de 1,5 litros que rinde 98 CV y se asocia a uno eléctrico de 197 CV. La gestión electrónica es la que determina la potencia de cada una de las dos versiones.

La denominada Active limita la potencia a 166 CV y lleva una batería de 7,8 kWh de capacidad que le confiere una autonomía puramente eléctrica de 40 kilómetros y va con la etiqueta 0 de la DGT. La segunda versión denominada Boost desarrolla 212 CV, lleva una batería más grande de 18,0 kWh con lo que su autonomía eléctrica se extiende a 90 kilómetros.

Interior del BYD Atto 2 DM-i / BYD

El sistema Dual Mode ofrece dos modos de funcionamiento, EV con tracción totalmente eléctrica y el modo HEV en el que el motor térmico actúa como generador cargando la batería mientras el motor eléctrico mueve las ruedas. En los momentos de mayor demanda, el motor térmico pasa a funcionar con el eléctrico combinando la potencia de ambos motores, por lo que la autonomía total puede llegar a los 1.000 kilómetros.

El precio de la versión Active es de 18.190 euros aplicados todos los descuentos y ayudas mientras que el de la versión Boost es de 20.190 euros en las mismas condiciones.