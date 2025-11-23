Bentley Supersports, un Continental GT para disfrutar al volante

El nuevo Bentley Supersports representa un cambio de rumbo en la filosofía de la marca británica. Con un enfoque puramente emocional y deportivo. No es solo el más potente de la exclusiva gama con motor V8, sino también el más ligero, el primero con tracción trasera y el único biplaza actualmente.

Bentley Supersports / Bentley

Parte de la base del Continental GT, pero casi todo cambia, empezando por el motor: desaparece el W12 y también cualquier electrificación. En su lugar, un V8 biturbo de 4.0 litros desarrollado y reforzado específicamente para este modelo, que entrega 666 CV y 800 Nm. Toda la potencia va a las ruedas traseras a través de un cambio automático de doble embrague y ocho relaciones, con embragues y gestión recalibrados para ofrecer respuestas más directas.

No hay tracción total, pero sí un diferencial autoblocante electrónico (eLSD), vectorización de par por freno, dirección trasera y un calibrado específico de la suspensión, dirección y ESC. El resultado: una experiencia de conducción mucho más analógica y participativa. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y alcanza una velocidad máxima cercana a 310 km/h.

Peso contenido y diseño aerodinámico

El Supersports es el Bentley más ligero de los últimos 85 años, con un peso por debajo de las dos toneladas. Para lograrlo, se han eliminado las plazas traseras y parte del aislamiento acústico, se han sustituido componentes metálicos por fibra de carbono (techo, asientos, alerón, difusores…) y se ha rediseñado el sistema de escape en titanio, desarrollado junto a Akrapovic, para mejorar sonido y reducir kilos. También se prescinde de algunos asistentes de conducción. Todo el conjunto ha sido diseñado para bajar el centro de gravedad y maximizar el dinamismo. De hecho, con los neumáticos opcionales Pirelli Trofeo RS, el Supersports es capaz de generar hasta 1,3 g de fuerza lateral en curva, lo que supone un 30% más que un GT Speed.

Bentley Supersports (3) / Bentley

El exterior del Supersports no busca llamar la atención gratuitamente, sino que cada elemento tiene una función para maximizar su rendimiento. El paragolpes delantero incorpora el splitter más grande jamás montado en un Bentley, junto a tomas de aire específicas y aletas laterales. Las taloneras, el difusor trasero, el alerón fijo y los nuevos detalles en forma de “B” en las aletas mejoran la carga aerodinámica en más de 300 kg respecto al GT Speed, manteniendo el equilibrio entre ambos ejes.

Las llantas forjadas de 22 pulgadas han sido desarrolladas en colaboración con Manthey Racing, y se ofrecen en dos acabados. Tras ellas se esconde el sistema de frenos más grande del mundo en un coche de producción: discos carbocerámicos de 440 mm delante y 410 mm detrás, con pinzas de 10 y 4 pistones respectivamente.

Interior del Bentley Supersports / Bentley

Dentro, el Supersports está igualmente enfocado a la deportividad, pero sin abandonar el lujo artesanal de Bentley. Solo hay dos asientos, más bajos, ligeros y con mayor sujeción lateral. Están tapizados en cuero y Dinamica, con ajustes eléctricos y calefacción. La parte trasera se ha reemplazado por una estructura de carbono forrada en cuero que aporta rigidez y continuidad estética.

El habitáculo combina molduras en fibra de carbono brillante, detalles en aluminio o Piano Black, y múltiples opciones de personalización: hasta 22 colores principales de cuero, 11 secundarios y 9 acentos, con posibilidad de configuraciones monocolor, bitono o tritono. Cada unidad irá numerada individualmente, de las 500 que se fabricarán a mano en Crewe.

Personalización al estilo Mulliner

Para quienes busquen un toque aún más especial, Bentley ofrece varios acabados exclusivos a través de Mulliner, incluyendo pintura mate, decoraciones específicas y cinco temas de diseño que incorporan franjas en contraste, logos Supersports en los laterales o combinaciones únicas de color. Las unidades presentadas en Nueva York y en las imágenes oficiales responden a dos de estos estilos: “Daybreak” y “Nightfall”.

Bentley Supersports / Bentley

Producción y disponibilidad

El nuevo Bentley Supersports se podrá reservar desde marzo de 2026, con inicio de producción previsto para el último trimestre de ese año. Las primeras entregas llegarán a principios de 2027. Estará disponible únicamente en mercados seleccionados como Reino Unido, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y algunos países de Oriente Medio y Asia.