Toma de contacto con el nuevo Volkswagen T-Roc: más grande, más tecnológico, más capaz

Desde su estreno en 2017, el Volkswagen T-Roc no había sufrido más cambios que un face lift en 2021. Pese a ser un coche con muy buenos resultados, ya empezaba a notarse algo desactualizado en comparación con sus competidores directos.

Con la llegada de esta segunda generación y todas las actualizaciones que ha recibido el modelo, caben pocas dudas sobre la continuación del éxito del nuevo Volkswagen T-Roc.

Más grande, más capaz

Empezando por fuera, es más grande: ahora mide 4,373 metros, 12 centímetros más que antes, y la batalla ha crecido 28 milímetros. Parece poco, pero en las plazas traseras sí se quiere notar más espacio. También tiene más maletero, 30 litros más, llegando a los 475 litros de capacidad.

Por fuera, el T-Roc presenta un nuevo diseño, más sencillo y más moderno, con unas líneas que le dan un aire más dinámico. Destacan nuevas ópticas, que en las categorías superiores son IQLight Matrix LED y, por supuesto, en todos los T-Roc ahora los faros delanteros van unido por una banda iluminada con el logo de Volkswagen en el centro y, obviamente, también iluminado.

Nuevo Volkswagen T-Roc. / Volkswagen

Lo mismo sucede atrás, como se va viendo en diferentes nuevos modelos que están apostando por incluir los emblemas traseros iluminados en parte de los pilotos. Igualmente, las luces de atrás son nuevas y presentan una interesante estructura en 3D que se puede personalizar.

Lo mejor está en el interior

La mejora se la ha llevado sobre todo el interior y es lo que de verdad vuelve a colocar al Volkswagen T-Roc como uno de los SUV más competitivos del mercado. Hereda cosas de sus hermanos mayores de gama y otras están pensadas para estrenarse con este SUV compacto.

El habitáculo es minimalista, una elección consciente, que transmite un estilo muy Volkswagen, así como buenas sensaciones percibidas por los materiales. Los asientos son cómodos y las plazas traseras, dignamente amplias para el segmento.

Nuevo Volkswagen T-Roc. / Volkswagen

Lo mejor, sin duda, es la parte tecnológica. Empieza con un Digital Cockpit Pro que entre las diferentes configuraciones permite simplificar al máximo la información reflejada. El cuadro de instrumentos se completa con una pantalla que puede ser de 10,4 o de 12,9 pulgadas que sobresale del salpicadero y queda fina, sin recargar visualmente.

En esa misma pantalla encontramos dos barras de widgets: la top y la bottom (arriba y abajo, vaya). La de arriba aloja los accesos directos al control del vehículo y sí, también a los modos de conducción. La ruleta colocada en el túnel central es para controlar el volumen del sistema y la palanca de cambios ha pasado ahora detrás del volante. La barra de abajo sirve para manejar el climatizador, con controles táctiles. Siendo opinión totalmente personal, se echan en falta botones físicos, aunque varios en el volante.

Nuevo Volkswagen T-Roc. / Volkswagen

Los modos de conducción son principalmente tres: eco, confort y sport, con diferencias que sí se notan entre ellos. También hay uno personalizable. Pero, además, el nuevo Volkswagen T-Roc disfruta de ambientes de conducción que no solo van asociados a los modos, si no a la luz ambiente del coche e incluso a la música que acompaña el viaje.

En conducción tiene el tacto esperado. Dirección suave pero no blanda, buena suspensión y buen comportamiento dinámico para un coche de su categoría y tamaño. Eso sí, los amantes del cambio manual de Volkswagen van a tener que despedirse de él, porque el nuevo T-Roc solo se va a comercializar con cambio automático DGS (que no está nada mal).

En 2027 llegará el T-Roc más potente

La oferta de motores empieza este año en dos microhíbridos de gasolina de 116 y 150 CV. El año que viene llegará una versión de tracción total 4Motion de 204 CV (2.0 eTSI) y dos híbridas con motor 1.5 de gasolina de 100 y 125 kW. En 2027 llegará el Volkswagen T-Roc más potente, el 4Motion 2.0 eTSI de 333 CV. Casi nada.

Nuevo Volkswagen T-Roc. / Volkswagen

Como se aprecia, Volkswagen ofrece todos sus T-Roc, como mínimo, microhibridados y desaparece la opción diésel, aunque tampoco se ve por el momento una apuesta por una mayor electrificación de este modelo. ¿Quizás haya novedades 100% por llegar?

Los precios de catálogo, sin descuentos ni promociones, del nuevo Volkswagen T-Roc empiezan en los 34.260 euros de la versión de acceso con motor de 116 CV y llegan a los 42.400 euros del acabado R-Line para el motor de 150 CV. Además, va a haber una edición de lanzamiento de 400 unidades para el motor de 116 CV y una first edition para el R-Line de 150 CV, por 35.950 y 44.090 euros, respectivamente.