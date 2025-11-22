El Maserati MC20 se convierte en una auténtica obra de arte

El Maserati MC20 Cielo Opera d’Arte ha sido una de las grandes atracciones de la edición 2025 de Milano AutoClassica, un evento que cada año reúne a miles de aficionados, coleccionistas y profesionales del sector en torno a la pasión por los coches únicos. Este modelo, irrepetible y completamente personalizado, es fruto del programa Maserati Fuoriserie y representa una fusión sin precedentes entre el arte contemporáneo y la ingeniería automovilística.

Para Maserati, el MC20 Cielo ya era un modelo especial por su carácter descapotable y sus líneas puras. Pero esta versión bautizada como Opera d’Arte eleva ese concepto a otro nivel. Inspirado en el arte abstracto y en movimientos como el Bauhaus, este coche se ha concebido como un auténtico lienzo sobre ruedas, completamente pintado a mano y con un trabajo artesanal que ha requerido miles de horas.

El nivel de detalle es tal que cada parte del coche ha sido tratada como si fuera un fragmento de una obra pictórica. Se han utilizado 15 colores exclusivos, entre los que destacan un amarillo ácido especialmente formulado, un naranja cálido y un verde eléctrico vibrante. Todos ellos han sido desarrollados para transmitir sensaciones diferentes. La interacción entre tonos y texturas no es casual: está pensada para provocar una experiencia sensorial completa, tanto visual como táctil.

El interior no se queda atrás. Combinando cuero de alta calidad, Alcantara grabado con láser y zonas pintadas a mano, el habitáculo sigue la misma línea creativa que el exterior. Las llantas, personalizadas con grafismos únicos y combinaciones cromáticas inéditas, terminan de cerrar un conjunto que no se parece a nada que hayamos visto antes en la gama Maserati.

Proyecto 100% Maserati

Este coche tan especial ha sido desarrollado por el equipo de Maserati Fuoriserie junto al Centro Stile y al departamento de ingeniería de la marca. El proyecto ha llevado más de un año de trabajo colaborativo y se ha materializado en la sede histórica de Maserati, en Viale Ciro Menotti (Módena), donde también se fabrican otras joyas de la firma italiana.

El MC20 Cielo Opera d’Arte comparte base con el nuevo Maserati MCPura, la evolución natural del MC20 que debutó en el Festival of Speed de Goodwood el pasado julio. Disponible en versiones coupé y descapotable (esta última también bajo el nombre Cielo), este modelo representa la nueva punta de lanza de la gama deportiva de Maserati. Ambos están impulsados por el motor V6 Neptune, desarrollado íntegramente por la marca con tecnología derivada de la Fórmula 1.

Aunque el MC20 Cielo Opera d’Arte es una pieza única, refleja a la perfección el enfoque que Maserati quiere imprimir a su nueva etapa. Junto a modelos como el GranTurismo Folgore o el Grecale Folgore, eléctricos y sofisticados, y propuestas como el MCXtrema o el GT2 Stradale, la marca del Tridente amplía su gama sin perder su esencia.

La división Maserati Fuoriserie, el programa Maserati Classiche y la actividad de competición Maserati Corse son ahora pilares de una estrategia que apuesta por la diferenciación, la pasión por el detalle y una relación más personal con cada cliente.