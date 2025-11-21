¿Conoces el Mercedes de 6 ruedas? Ahora puedes pujar por él

Mercedes es una de las marcas más históricas del mundo del motor. La firma alemana colaboró con Brabus, compañía de personalización y modificación de vehículos de alto rendimiento, para estrenar el Mercedes-Benz G 63 AMG G700 6x6. Este todoterreno de 6 ruedas se presentó en el Salón de Frankfurt de 2013 y ahora puede ser tuyo por menos de 1 millón de euros.

Parte frontal del Mercedes-Benz G 63 AMG G700 6x6, preparado por Brabus / RM Sotheby’s

El Mercedes exclusivo de 6 ruedas

Brabus se fundó en 1977 y es el mayor tuneador de Mercedes. En 2013 se presentó el Mercedes-Benz G 63 AMG G700 6x6, preparado por Brabus, un todoterreno de 6 ruedas hecho a lo bestia. Aproximadamente se fabricaron 100 unidades (este ejemplar es una de ellas) y posteriormente se mejoraron por Brabus a la especificación G700. Según la copia adjunta del certificado de autenticidad emitido por Brabus Oriente Medio, este G 63 recibió el kit de rendimiento PowerXtra B40-700.

La parte trasera del Mercedes-Benz G 63 AMG G700 6x6, preparado por Brabus / RM Sotheby’s

Este Mercedes-Benz G 63 AMG G700 6x6, preparado por Brabus, monta un motor V8 biturbo de 5,5 litros mejorado que tiene 700 caballos de potencia y un par motor de 950 Nm. Además, el todoterreno cuenta con una transmisión automática AMG Speedshift Plus 7G-Tronic de siete velocidades.

La transformación de Brabus incluyó la instalación de un nuevo parachoques delantero, estribos laterales, cubierta del motor de fibra de carbono, luces Led en el techo e intermitentes, además de los emblemas de la compañía alemana. Este todoterreno está equipado con un sistema de inflado o desinflado de neumáticos a bordo controlado por interruptores superiores, amortiguadores Öhlins de última generación y llantas Hutchinson beadlock de 18 pulgadas con robustos neumáticos todoterreno. El Mercedes-Benz G 63 AMG G700 6x6, preparado por Brabus, tiene un acabado en un negro obsidiana metalizado.

El Mercedes-Benz G 63 AMG G700 6x6, preparado por Brabus / RM Sotheby’s

El todoterreno incorpora un conjunto adicional de ruedas motrices en una plataforma con tres ejes pórtico y una caja de carga tipo pick-up. Para ello, fue necesario un chasis extendido que añadió más de un metro a la longitud total del vehículo. Con esto, el Mercedes-Benz G 63 AMG G700 6x6, preparado por Brabus, mide aproximadamente 5,85 metros de largo, 2,1 de ancho y 2,3 metros de alto.

El interior del todoterreno se retapizó con cuero negro acolchado con detalles y costuras rojas, y los logotipos de Brabus están bordados en los reposacabezas y las alfombrillas. Con un amplio espacio en el interior, este todoterreno está equipado con pantallas de entretenimiento traseras, un sistema de sonido Harman Kardon Logic 7, una cámara de visión trasera, asientos calefactables delanteros y traseros, un volante AMG Performance y molduras de carbono.

El interior del Mercedes-Benz G 63 AMG G700 6x6, preparado por Brabus / RM Sotheby’s

Este Mercedes-Benz G 63 AMG G700 6x6, preparado por Brabus se ofrecerá el viernes 5 de diciembre de 2025 en una subasta en Abu Dabi. Este todoterreno se entrega con su manual del propietario y su certificado Brabus, y RM Sotheby’s, la empresa que lo subasta, espera que se venda por un precio aproximado de entre 600.000 y 750.000 euros.