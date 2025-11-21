Coches
Leapmotor A10: El nuevo SUV “que rompe los tres dilemas del sector”
El nuevo coche de la firma china está posicionado como un “SUV inteligente premium de largo alcance, compacto y versátil”
Rubén Burillo
Leapmotor ha presentado oficialmente el A10 (denominado B03X a nivel mundial fuera de China), el primer modelo desarrollado en su nueva plataforma global A. El A10 está posicionado como un “SUV inteligente premium de largo alcance, compacto y versátil”.
Según la marca china, el Leapmotor A10 está diseñado para romper los tres dilemas del sector: “que lo premium debe ser sinónimo de caro, que los coches pequeños deben ser de baja tecnología y que las dimensiones compactas deben sacrificar el espacio”.
El nuevo Leapmotor B03X, como se llamará a nivel mundial fuera de China, mide aproximadamente 4,2 metros de largo, 1,8 de ancho y 1,6 metros de alto, y una distancia entre ejes superior a 2,600 metros, que combina la postura de un SUV con la agilidad de un vehículo urbano.
Fabricado con la última arquitectura Leap, el A10 ofrece asistencia avanzada al conductor y una cabina con tecnología de inteligencia artificial. El nuevo SUV de Leapmotor contará con una batería LFP de densidad muy alta, con una autonomía de hasta 500 kilómetros.
El Leapmotor A10 tiene llantas deportivas de 18 pulgadas, manillas de puerta semiocultas, techo flotante y una firma luminosa en forma de sonrisa. El SUV de la firma china sigue el mismo diseño que los demás vehículos de la gama de Leapmotor con las superficies suaves y los contornos redondeados.
Según la firma china, el Leapmotor A10 está dirigido a clientes que buscan un segundo vehículo asequible, pero de alta gama para sus desplazamientos diarios, y para compradores primerizos de vehículos eléctricos que desean cambiar sus compactos con motor de combustión interna sin renunciar a la seguridad, el espacio o la tecnología inteligente.
No se han revelado los detalles técnicos del A10 o del B03X (como se llamará a nivel mundial fuera de China), pero es probable que utilice un motor eléctrico. El nuevo SUV de Leapmotor llegará a Europa en 2026 y se unirá al T03, B05, B10 y al C10, que ya están en venta.
- Paco Maqueda, obrero desde los 14 años y propietario de una empresa de reformas: 'Con 65 años empiezo a vivir otra vez
- CaixaBank pone a la venta una casa de 224 m² por 22.000 euros: tiene 5 habitaciones y una fachada con encanto
- Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- Dos discotecas de Barcelona se mantienen en el 'top 10' mundial
- ¿Cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de un fallecido? David Jiménez, abogado y economista, aclara los plazos
- Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
- La ciudad catalana candidata a ser la Capital europea de la Navidad en 2026: más decoración, iluminación y actividades