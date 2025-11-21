Leapmotor A10: El nuevo SUV “que rompe los tres dilemas del sector”

Leapmotor ha presentado oficialmente el A10 (denominado B03X a nivel mundial fuera de China), el primer modelo desarrollado en su nueva plataforma global A. El A10 está posicionado como un “SUV inteligente premium de largo alcance, compacto y versátil”.

Según la marca china, el Leapmotor A10 está diseñado para romper los tres dilemas del sector: “que lo premium debe ser sinónimo de caro, que los coches pequeños deben ser de baja tecnología y que las dimensiones compactas deben sacrificar el espacio”.

El Leapmotor A10 o B03X (como se llama fuera de China) / Leapmotor

El nuevo Leapmotor B03X, como se llamará a nivel mundial fuera de China, mide aproximadamente 4,2 metros de largo, 1,8 de ancho y 1,6 metros de alto, y una distancia entre ejes superior a 2,600 metros, que combina la postura de un SUV con la agilidad de un vehículo urbano.

Fabricado con la última arquitectura Leap, el A10 ofrece asistencia avanzada al conductor y una cabina con tecnología de inteligencia artificial. El nuevo SUV de Leapmotor contará con una batería LFP de densidad muy alta, con una autonomía de hasta 500 kilómetros.

Leapmotor A10 / Leapmotor

El Leapmotor A10 tiene llantas deportivas de 18 pulgadas, manillas de puerta semiocultas, techo flotante y una firma luminosa en forma de sonrisa. El SUV de la firma china sigue el mismo diseño que los demás vehículos de la gama de Leapmotor con las superficies suaves y los contornos redondeados.

Según la firma china, el Leapmotor A10 está dirigido a clientes que buscan un segundo vehículo asequible, pero de alta gama para sus desplazamientos diarios, y para compradores primerizos de vehículos eléctricos que desean cambiar sus compactos con motor de combustión interna sin renunciar a la seguridad, el espacio o la tecnología inteligente.

Parte trasera del Leapmotor A10 / Leapmotor

No se han revelado los detalles técnicos del A10 o del B03X (como se llamará a nivel mundial fuera de China), pero es probable que utilice un motor eléctrico. El nuevo SUV de Leapmotor llegará a Europa en 2026 y se unirá al T03, B05, B10 y al C10, que ya están en venta.