Leapmotor A10: El nuevo SUV “que rompe los tres dilemas del sector”

El nuevo coche de la firma china está posicionado como un “SUV inteligente premium de largo alcance, compacto y versátil”

El nuevo Leapmotor A10

El nuevo Leapmotor A10 / Leapmotor

Rubén Burillo

Leapmotor ha presentado oficialmente el A10 (denominado B03X a nivel mundial fuera de China), el primer modelo desarrollado en su nueva plataforma global A. El A10 está posicionado como un “SUV inteligente premium de largo alcance, compacto y versátil”.

Según la marca china, el Leapmotor A10 está diseñado para romper los tres dilemas del sector: “que lo premium debe ser sinónimo de caro, que los coches pequeños deben ser de baja tecnología y que las dimensiones compactas deben sacrificar el espacio”.

El Leapmotor A10 o B03X (como se llama fuera de China)

El Leapmotor A10 o B03X (como se llama fuera de China) / Leapmotor

El nuevo Leapmotor B03X, como se llamará a nivel mundial fuera de China, mide aproximadamente 4,2 metros de largo, 1,8 de ancho y 1,6 metros de alto, y una distancia entre ejes superior a 2,600 metros, que combina la postura de un SUV con la agilidad de un vehículo urbano.

Fabricado con la última arquitectura Leap, el A10 ofrece asistencia avanzada al conductor y una cabina con tecnología de inteligencia artificial. El nuevo SUV de Leapmotor contará con una batería LFP de densidad muy alta, con una autonomía de hasta 500 kilómetros.

Leapmotor A10

Leapmotor A10 / Leapmotor

El Leapmotor A10 tiene llantas deportivas de 18 pulgadas, manillas de puerta semiocultas, techo flotante y una firma luminosa en forma de sonrisa. El SUV de la firma china sigue el mismo diseño que los demás vehículos de la gama de Leapmotor con las superficies suaves y los contornos redondeados.

Según la firma china, el Leapmotor A10 está dirigido a clientes que buscan un segundo vehículo asequible, pero de alta gama para sus desplazamientos diarios, y para compradores primerizos de vehículos eléctricos que desean cambiar sus compactos con motor de combustión interna sin renunciar a la seguridad, el espacio o la tecnología inteligente.

Parte trasera del Leapmotor A10

Parte trasera del Leapmotor A10 / Leapmotor

No se han revelado los detalles técnicos del A10 o del B03X (como se llamará a nivel mundial fuera de China), pero es probable que utilice un motor eléctrico. El nuevo SUV de Leapmotor llegará a Europa en 2026 y se unirá al T03, B05, B10 y al C10, que ya están en venta.

