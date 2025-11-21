GV60 Magma: el Genesis más potente hasta la fecha

Genesis va a llegar por fin a España. Lo hará a principios del año que viene y será con sus tres modelos eléctricos, por el momento: el GV60, el GV70 y el G80.

Y también lo hará con Magma, su nuevo y ambicioso programa de alto rendimiento. La idea de Magma es mezclar el lujo y la elegancia de Genesis con prestaciones y sensaciones más deportivas.

El modelo elegido para abrir el programa es el GV60 Magma, eque será el primero de producción. Los objetivos en mente no son solo conseguir más potencia, sino dar toda una una nueva interpretación del lujo deportivo: elegante, emocional e intuitiva.

GV60 Magma, el Genesis más potente

Para estrenar esta nueva identidad, Genesis ha escogido el GV60, un SUV 100% eléctrico que ya destaca por diseño y tecnología. En versión Magma, el coche se transforma en un auténtico deportivo premium eléctrico.

Genesis GV60 Magma / Genesis

El GV60 mide 4,5 metros de largo y su 1,88 de ancho ha sido ensanchada para ganar en agarre y presencia. Y es que no deja de ser un coche preparado y pensado para un circuito que ha mantenido su practicidad para la vida diaria.

Con un doble motor eléctrico, el GV60 Magma entrega hasta 650 CV con la función Boost y el Launch Control y también disfruta de diferentes modos de conducción para explotar al máximo las prestaciones del coche como, por ejemplo, sus 790 Nm de par inmediato. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 264 km/h.

Así, gracias a un botón naranja en el volante se puede elegir entre:

Sprint Mode: máxima respuesta y configuración más extrema.

máxima respuesta y configuración más extrema. GT Mode: pensado para alta velocidad con comodidad premium.

pensado para alta velocidad con comodidad premium. My Mode: totalmente configurable por el usuario.

totalmente configurable por el usuario. Boost Mode: más potencia y más par durante 15 segundos.

más potencia y más par durante 15 segundos. Launch Control: aceleración desde parado optimizada.

El Genesis GV60 Magma calza neumáticos Pirelli exclusivos de 275 milímetros, los más anchos montados en un GV60 hasta la fecha, con unas llantas de 21 pulgadas y unos frenos delanteros de 400 milímetros.

GV60 Magma. / Genesis

El trabajo aerodinámico se ha ejecutado pensando en ofrecer el mejor rendimiento y el chasis se ha puesto a punto de manera específica para este coche. Eso sí, la plataforma en la E-GMP compartida con otros modelos del grupo Hyundai. No hay datos de la batería, pero sí se sabe que se ha trabajado minuciosamente en la gestión de la energía y la optimización de la misma.

El sistema de suspensión se ha optimizado recalibrando el centro de balanceo y refinando la geometría, además de contar con sistemas ECS y EoT para mantener el equilibrio ideal entre estabilidad en curva y confort de marcha.

Deportividad en el interior

Dentro, el Genesis GV60 Magma está equipado con una interfaz digital dedicada, diseño de sonido y sistema de retroalimentación de conducción diseñados específicamente para hacer la experiencia de conducción más inmersiva.

El "Modo Magma" transforma el cuadro de instrumentos en una disposición de 3 círculos, mostrando de forma destacada datos esenciales de conducción, incluyendo temperaturas del motor y de la batería, velocidad y fuerza G. Además, el head-up display ofrece una visión simplificada de información clave como la velocidad, los niveles de frenado regenerativo y el tiempo de presión restante.

El sistema de infoentretenimiento también soporta una serie de funciones exclusivas de conducción de alto rendimiento de Magma, como el Sistema de Cambio Virtual (VGS), el Modo de Deriva y el Control de Batería de Alto Rendimiento (HPBC).