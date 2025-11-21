Genesis desembarca en España en 2026 con tres modelos eléctricos

Genesis es un fabricante de coches de alta gama y premium que, quizás, todavía pase algo desapercibido en España. Y es que solo cuenta con diez años de vida a sus espaldas, pero su juventud no le quita haber conseguido ya unas cifras de venta destacables.

Esta marca pertenece al grupo Hyundai y en Europa tiene presencia en Suiza, Alemania y Reino Unido. Este 2026 será el año del desembarque en España, junto con Francia, Italia y Países Bajos; y en el que Genesis consolidará su apuesta por Europa.

Luc Donckerwolke, máximo responsable de diseño de Genesis, con el Magma GT Concept / Genesis

Con un gran portfolio de novedades, presentadas en el circuito Paul Ricard en Francia, Genesis ha marcado la nueva línea que va a seguir cumplida ya esta primera década de vida. Al mismo tiempo, ha confirmado su presencia en el Mundial de Resistencia y las 24 horas de Le Mans en 2026.

Catálogo de Genesis en España

Aterrizando las líneas en lo que nos ocupa, Genesis llegará a España con tres modelos: el GV60, el GV70 y el G80, todos ellos caracterizados por un gran lujo en el interior, unas líneas de diseño elegantes y prestaciones de alto nivel. Eso sí, los tres modelos llegan en sus versiones 100% eléctricas.

El primero en aterrizar será el GV60, un SUV que ronda los 500 kilómetros de autonomía. Siguiendo la línea de los todocamino de lujo llegará más también el GV70 que, si bien en su versión térmica disfruta de un V8 biturbo, a España solo llegará la versión eléctrica.

Genesis G80, el sedán eléctrico. / Genesis

Respecto al G80, que llegará previsiblemente el último. Será un sedán de lujo caracterizado por unas líneas elegantes y más de 500 kilómetros de autonomía.

Magma, el tope de Genesis

Como un paso más en su carrera hacia el equilibrio entre el lujo y la deportividad, Genesis ha aprovechado esta premiere mundial para comunicar varias novedades, entre las que destaca su programa Magma.

Magma va a ser la línea más prestacional del catálogo de Genesis y está directamente inspirada en su equipo de competición, Genesis Magma Racing, y su hypercar, el GMR-001.

GV60 Magma. / Genesis

Este programa se presentó el pasado 2023 con, precisamente, el GV80 Coupé Concept. Quizás uno de sus rasgos más disntivos sea, precisamente, el color naranja lava de la carrocería específico de este programa.

El primer coche en abrir la veda de este programa deportivo será el GV60 Magma, que también llegará a España y del que hablamos más en profundidad en otro artículo.