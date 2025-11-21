Coches
Ford marca otro hito histórico con el Ford Mustang Mach-E
La marca de automóviles competirá por primera vez con un vehículo adaptado en una competición oficial de Eco Rallyes
Rubén Burillo
Ford ha marcado un hito histórico en los rallyes. Por primera vez competirá un vehículo completamente adaptado en una competición oficial de los Eco Rallyes. El equipo HNP Racing, del Hospital Nacional de Parapléjicos, hace hoy su debut en el Eco Rallye Castilla-La Mancha Ciudad de Toledo 2025, a bordo de un Ford Mustang Mach-E especialmente modificado a través del programa Ford Adapta.
Este hito representa un paso significativo hacia la inclusión y la visibilidad de la movilidad adaptada en el automovilismo deportivo. Rocío Zúñiga, responsable de RSC de Ford España, ha destacado que “participar con el primer vehículo adaptado que compite en un Eco Rallye en España es un hito para Ford Adapta, y refuerza la alianza y el compromiso que tenemos con el programa Ford Adapta y el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Esta acción nos da la oportunidad de competir en igualdad de condiciones en el Eco Rallye de Castilla la Mancha y visibilizar el talento de su equipo de simracing”.
Ford Adapta ha estado vinculada con el compromiso activo con la sociedad, y promueven y ayudan a que las personas con discapacidad tengan un mayor y mejor acceso a la movilidad, adaptando sus vehículos y tecnologías Ford a sus necesidades. Además, este debut deportivo servirá para recaudar apoyos para el equipo de conducción virtual (Sim Racing) desarrollado en el HNP con pacientes y ex pacientes bajo el lema “Juntos creamos futuro”.
El equipo HNP Racing está compuesto por Iván Díaz, ex paciente del centro y formador del simulador Ford Adapta en el Hospital de Toledo, que será el piloto. Francisco Gutiérrez, médico terapeuta y especialista en Rehabilitación del HNP, le acompañará como copiloto.
Iván y Francisco competirán en el Eco Rallye de Castilla la Mancha con el Mustang Mach-E adaptado. Este SUV es 100% eléctrico y está adaptado para personas con movilidad reducida, incluyendo un acelerador de puño y freno sobre el volante, una tabla de transferencia para el conductor y un asiento giratorio eléctrico para el copiloto.
El Eco Rallye Castilla-La Mancha Ciudad de Toledo 2025, puntuable para la Copa de España de Escuderías de Energías Alternativas, se celebrará del 21 al 23 de noviembre, con recorridos por Toledo, Tembleque y Consuegra.
