Cupra Formentor VZ5 2026, para los que buscan algo más que potencia

Hay coches que se recuerdan, no por lo que prometen, sino por lo que hacen sentir. Y tengo que confesar que cuando probé la anterior generación del Cupra Formentor VZ5, salí del coche con la sensación de haber vivido algo distinto. Su comportamiento, su precisión, la forma en que el chasis te transmitía en cada curva… era uno de esos SUV que emocionaban de verdad, sin necesidad de justificar su deportividad con las cifras técnica. Tenía un motor brutal, sí, pero sobre todo una puesta a punto ejemplar, como solo Cupra sabe hacer. Ahora vuelve, y lo hace prometiendo todavía más sensaciones.

Cupra formentor VZ5 2026 / Cupra

El nuevo Formentor VZ5 mantiene el alma que lo hizo especial: el motor de cinco cilindros 2.5 TSI que ya es parte de la leyenda del grupo Volkswagen. Sigue entregando 390 CV y 480 Nm de par, pero ahora sin limitaciones: alcanza los 280 km/h de velocidad máxima y acelera de 0 a 100 km/h en solo 4,2 segundos.

Más allá de las cifras, lo que impresiona es su carácter, con un sonido que promete ser más grave, con esa secuencia de encendido 1-2-4-5-3 tan peculiar. Y si a eso le sumas un sistema de escape afinado para emocionar, el resultado es un SUV que sabe provocar sensaciones como pocos.

Cupra formentor VZ5 2026 / Cupra

Lo que me cautivó en su día fue el tacto de conducción, y en esta nueva edición Cupra ha afinado aún más la fórmula. El VZ5 rebaja la altura de la carrocería, incorpora suspensión McPherson delante y un eje multibrazo detrás, y suma un control de chasis adaptativo (DCC) con 15 niveles de ajuste, que permiten adaptarlo al milímetro a tu estilo de conducción o al tipo de carretera. Y lo mejor: el Torque Splitter. Este sistema permite enviar el par a cada rueda trasera de forma independiente, mejorando la agilidad en curva y permitiendo incluso un modo Drift, pensado para jugar en circuito. Pocas veces he visto un SUV de este tamaño con un planteamiento tan claro: emocionar antes que impresionar.

Cupra formentor VZ5 2026 / Cupra

Todo este potencial necesita una frenada contundente, y Cupra ha montado de serie frenos Akebono de seis pistones, con discos de gran tamaño ventilados y perforados. Las llantas exclusivas de 20 pulgadas y las gomas de alto rendimiento completan un conjunto que no solo responde bien, sino que transmite confianza.

Imagen más deportiva

A nivel estético, el VZ5 destaca por el splitter frontal con el logotipo grabado, los pasos de rueda ensanchados, los retrovisores opcionales en fibra de carbono y, detrás, las cuatro salidas de escape en diagonal con detalles en Copper que refuerzan ese punto diferencial que siempre ha buscado la marca. Además, detalles como la proyección del logo Cupra desde los faros Matrix LED o la firma VZ5 en el suelo aportan ese toque teatral que tanto gusta a los más pasionales.

Cupra formentor VZ5 2026 / Cupra

Por dentro, el nuevo VZ5 sigue en la misma línea: asientos CUPBucket montados en posición baja, con una ergonomía claramente inspirada en la competición. El Digital Cockpit muestra información como la presión del turbo, las fuerzas G o un indicador de cambio de marcha que parpadea en rojo cuando te acercas a las 7.000 rpm. Pequeños detalles que suman en una experiencia puramente emocional.

Interior del Cupra formentor VZ5 2026 / Cupra

El equipo de sonido Sennheiser, el sistema de infoentretenimiento con pantalla de 12,9 pulgadas y la conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto completan un apartado tecnológico muy completo, sin caer en distracciones innecesarias.

Un coche de colección

Cupra solo fabricará 4.000 unidades de esta nueva edición del Formentor VZ5, y su producción arranca en enero de 2026. Llegará al mercado en el primer trimestre del año, con una gama cromática que incluye tonos como el Gris Magnetic Mate, el Bronce Century Mate o el elegante Negro Midnight. No es un coche para todo el mundo, y eso es precisamente lo que lo hace especial. El nuevo VZ5 no intenta gustar a todos, sino conectar con quienes valoran realmente la conducción.