Rieju Aventura Rally 307: espíritu aventurero al alcance de todos

El segmento trail de media cilindrada sigue en plena ebullición, con propuestas cada vez más completas y accesibles. Y es aquí donde la nueva Rieju Aventura Rally 307 entra en escena con fuerza.

Se presenta como una trail ligera, robusta y muy capaz tanto para iniciarse en el mundo del adventure como para quienes, con kilómetros a sus espaldas, buscan una compañera sencilla, eficaz y asequible. Una moto que lo tiene todo: equipamiento generoso, comportamiento dinámico convincente y un precio muy bien colocado: 4.499 euros.

Rieju, el valor de lo cercano

Rieju es, a día de hoy, el último fabricante de motocicletas 100% español, con una historia que arranca en 1934 y que ha superado todas las crisis posibles gracias a una fórmula que combina tradición, evolución y cercanía.

Aventura Rally 307 y 307 R. / Rieju

La marca, dirigida actualmente por Jordi Riera —nieto del fundador—, sigue siendo una empresa familiar con capital propio. Ha fabricado más de 600.000 motocicletas y exporta el 85% de su producción a más de 60 países. Pocas marcas pueden presumir de este pedigrí, y menos aún desde Figueres.

Una trail con sabor a Dakar

Inspirada directamente en las motos del Rally Dakar, la Aventura Rally 307 presume de una estética puramente off-road: carenado envolvente, protector de cárter integrado y una silueta esbelta pero robusta. Está pensada para resistir y rendir en cualquier escenario. Su motor monocilíndrico ofrece el mejor rendimiento de la categoría 300 cc con 33,5 CV de potencia, con cambio de seis velocidades, embrague antirrebote y una entrega suave y aprovechable desde abajo.

A nivel de parte ciclo, incorpora una horquilla invertida de 43 mm y un amortiguador trasero progresivo, ambos totalmente regulables y con un recorrido de 235 mm. El equipo de frenos cuenta con discos de 300 mm delante y 240 mm detrás, con ABS de doble canal totalmente desconectable ya que no dispone de la opción de solo desconectar la rueda trasera.

El peso en seco se sitúa en solo 138 kilos mientras que la altura del asiento es de 890 milímetros, distancia con la que un usuario de talla media hace pie con facilidad.

Tecnología y conectividad

La instrumentación se resuelve con una pantalla TFT vertical de 7 pulgadas, con modo diurno y nocturno, brillo ajustable, sensor de temperatura y, lo más interesante, conectividad Mirror Link que replica lo que vemos en la pantalla de nuestro teléfono móvil. Esto permite utilizar funciones de navegación y mantener siempre visible la información esencial. Además, gracias al sistema Rieju Connect, la moto se mantiene conectada al smartphone para alertas, mantenimiento y localización GPS, e incluso detección de accidentes.

Rieju Aventura Rally 307. / Rieju

El depósito de 21 litros, combinado con un bajo consumo, le otorga más de 500 kilómetros de autonomía real. ¿El tipo de llantas? Radios de 21 pulgadas delante y 18 detrás detrás con neumáticos mixtos, para no tener que preocuparse si toca cambiar el asfalto por la grava.

Por cierto, de su desarrollo se encargó el ingeniero y piloto August Castellà llevando al límite la 307 en una serie de competiciones. Y a partir de aquí se introdujeron modificaciones como unos bujes de la ruedas y los radios más robustos.

Aventura Rally 307 R: más racing

Además de la versión estándar, Rieju lanza la Aventura Rally 307 R, con una propuesta aún más radical y deportiva. Visualmente destaca por su nueva gráfica en tonos rojos, que refuerza la estética racing inspirada en los modelos oficiales de competición. Equipa además neumáticos Michelin Tracker de serie, que le otorgan un plus de tracción en terrenos sueltos.

Aventura Rally 307. / Pep Saumell

Por esta razón, esta versión es un poco más alta, debido al dibujo más agresivo de los tacos. También suma un protector de cárter de aluminio firmado por ACD Racing Parts, perfecto para afrontar zonas realmente duras. Todo por 4.899 euros, también con disponibilidad inmediata.

Accesorios y sensaciones al manillar

La gama se puede completar con múltiples accesorios opcionales: desde kit de potencia que gana cinco CV, torretas de manillar +20 mm, bieletas para rebajar la altura (-20 mm), hasta suspensiones Öhlins y cartuchos Andreani, para quienes busquen personalizar al detalle su montura.

En conducción, la Aventura Rally 307 sorprende desde el primer momento por su ligereza y manejabilidad. No impone, no cansa y resulta agradecida incluso en tramos técnicos. La entrega del motor es suave y progresiva, pero si estiramos las marchas es suficiente para divertirnos sin límites en tierra. No hay que olvidar que hablamos de una 300, y eso se nota en carretera: el desarrollo es más bien corto, y al alcanzar los 120 km/h el motor ya roza la zona roja; es decir, un cruce de 90 km/h. Está pensada claramente para el off-road.

Las suspensiones trabajan de maravilla, transmitiendo seguridad y aplomo. Eso sí, conduciendo de pie, el manillar queda algo bajo, algo a corregir con las torretas opcionales. Los neumáticos de serie cumplen a la perfección, y no se echa en falta el taco más agresivo de la versión R si no se va a rodar habitualmente por terrenos muy rotos.

¿Por qué la denominación acabada en 7 de la 307? Porque siete es el número elegido por Rieju para sus nuevos modelos trail como las Xplora 557 y 707, en referencia a grandes hitos como las siete maravillas del mundo, los siete continentes y los siete días de la semana.

Una rival muy seria

En resumen, la Rieju Aventura Rally 307 planta cara sin complejos a modelos asentados como la Honda CRF300 Rally o la Voge 300 Rally. Con una propuesta sólida, atractiva y con personalidad propia, no es de extrañar que Rieju esté vendiendo todo lo que le llega de esta nueva 307.

Se ha convertido, sin duda, en uno de los lanzamientos del año dentro del trail ligero. Una moto que invita a viajar, descubrir caminos y vivir aventuras, sea cual sea tu nivel de experiencia.