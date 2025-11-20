Hasta 1.156 CV, carga en 15 minutos y 642 km de autonomía, así es el Porsche Cayenne 100% eléctrico

El Cayenne Electric no es una simple versión electrificada del SUV que cambió la historia reciente de Porsche, sino un modelo que redefine los estándares de rendimiento, tecnología y versatilidad del segmento. Se trata del Porsche de serie más potente de todos los tiempos y a la vez en uno de los más polivalentes: eficaz en carretera, solvente fuera del asfalto y cómodo para viajar.

La gama cuenta con dos versiones: el Cayenne Electric y el Cayenne Turbo Electric, ambos con tracción total y el sistema de gestión electrónica Porsche Traction Management (ePTM). El Turbo es el más radical: con 1.156 CV (850 kW) y 1.500 Nm de par (Launch Control activado) acelera de 0 a 100 km/h en solo 2,5 segundos y alcanza los 260 km/h de velocidad punta. En conducción normal, el Cayenne Turbo ofrece hasta 857 CV, y gracias a la función Push-to-Pass, se pueden añadir 176 CV extra durante 10 segundos con solo pulsar un botón. mundo de la competición que mejora la eficiencia y mantiene una alta potencia constante.

Porsche Cayenne Electric / Porsche

Por su parte, el Cayenne Electric de acceso entrega hasta 442 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y alcanza los 230 km/h. Mención aparte merece su capacidad de recuperación energética, que llega hasta 600 kW, cifras similares a las de un monoplaza de Fórmula E.

Ambas versiones equipan de serie suspensión neumática adaptativa con PASM, y el Turbo suma Porsche Torque Vectoring Plus con diferencial trasero autoblocante. Opcionalmente se puede incluir la dirección en el eje trasero y, en el caso del Turbo, el sistema Porsche Active Ride, que minimiza los movimientos de la carrocería para ofrecer un equilibrio óptimo entre confort y dinamismo.

El Cayenne Electric no sustituye al modelo actual, que seguirá ofreciéndose en paralelo con versiones térmicas e híbridas enchufables durante varios años. Es una alternativa más que se suma a la gama para dar al cliente total libertad de elección. Ya se pueden realizar pedidos en

Hasta 642 kilómetros de autonomía y carga ultrarrápida

El nuevo Cayenne 100% eléctrico monta una batería de 113 kWh refrigerada por ambos lados, que permite hasta 642 km de autonomía (WLTP) en la versión base y hasta 623 km en el Turbo. Gracias a su arquitectura de 800 voltios, puede cargarse en corriente continua a hasta 390 kW, y bajo condiciones óptimas, hasta 400 kW. Esto significa que puede recuperar del 10 al 80% de carga en menos de 16 minutos, o ganar unos 325 km de autonomía en solo 10 minutos.

El Porsche Cayenne Electric tiene un sistema de carga inductiva / Porsche

Como novedad absoluta en Porsche, se ofrece carga inductiva de hasta 11 kW. Basta con aparcar sobre una base y el coche se recarga sin cables, de forma totalmente automática.

Diseño con ADN Cayenne

En el exterior, el nuevo Cayenne conserva las proporciones clásicas del modelo, pero con un lenguaje más moderno. Faros Matrix LED finos, capó bajo y pasos de rueda marcados refuerzan su presencia. Las puertas sin marco y los estribos tridimensionales en gris Volcanic (negro brillante en el Turbo) aportan sofisticación.

Detrás, una franja LED con animaciones y la inscripción Porsche retroiluminada completan una zaga tecnológica. El Turbo incorpora detalles exclusivos en color Turbonita, desde los escudos hasta los marcos de las ventanillas. Para los más aventureros, existe un paquete Off-Road con paragolpes delantero adaptado para mejorar los ángulos de ataque en terrenos complicados.

Techo panorámico con regulación de luz variable en el Porsche Cayenne Electric / Porsche

Con un coeficiente aerodinámico de 0,25, es uno de los SUV más eficientes del mercado. Cuenta además con elementos activos como deflectores móviles, aeroblades traseros y un alerón ajustable que mejoran el flujo de aire y alargan la autonomía.

Más espacio, confort y tecnología

El Cayenne Electric crece en dimensiones respecto a las versiones térmicas: 4,98 metros de largo y una batalla de 3,02 metros, casi 13 cm más, lo que se traduce en más espacio para las piernas en las plazas traseras. Los asientos posteriores tienen regulación eléctrica de serie y el maletero ofrece entre 781 y 1.588 litros, además de un compartimento delantero de 90 litros. Puede remolcar hasta 3,5 toneladas.

Interior del Porsche Cayenne Electric / Porsche

En el interior, destacan los modos de ambiente, que modifican la posición de los asientos, la luz ambiental, el sonido o la climatización según el estado de ánimo. El techo panorámico con regulación de luz variable y la calefacción por zonas (reposabrazos, paneles de puertas) añaden un plus de confort. Y la nueva luz de comunicación da la bienvenida a los pasajeros con animaciones y datos del vehículo.

Porsche Driver Experience

En el habitáculo debuta el Porsche Driver Experience con una pantalla OLED curva central (Flow Display) y un cuadro de instrumentos digital de 14,25 pulgadas. Opcionalmente, el acompañante puede tener su propia pantalla de 14,9 pulgadas. En total, es la mayor superficie digital montada en un Porsche. Además, se estrena un head-up display con realidad aumentada y 87 pulgadas virtuales.

Interior del Porsche Cayenne Electric / Porsche

A pesar de la digitalización, se mantienen botones físicos para funciones clave como el volumen o la climatización. El sistema Voice Pilot con IA mejora las funciones por voz, y con Porsche Digital Key, el coche puede abrirse y arrancarse desde el móvil o el smartwatch, con posibilidad de compartir la llave con hasta 7 usuarios.

Personalización al detalle

Nunca antes un Cayenne había ofrecido tantas opciones de personalización: 13 colores de carrocería, 9 diseños de llantas de 20 a 22 pulgadas, 12 combinaciones de interior y hasta 10 paquetes para el habitáculo. A través de Porsche Exclusive Manufaktur, Paint to Sample y Sonderwunsch, el cliente puede llegar a crear un Cayenne único. Por si fuera poco, ahora los propietarios también pueden encargar un reloj Porsche Design personalizado a juego con su SUV.

Precios del nuevo Porsche Cayenne Electric: