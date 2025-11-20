Este es el nuevo coche que estrena Marc Márquez por ser el mejor clasificador de MotoGP en 2025

Marc Márquez ha vuelto de la mejor manera posible y de la forma que mejor sabe. El español ha ganado su séptimo título de MotoGP en 2025, consiguiendo 11 victorias en Grandes Premios. En esta temporada, el piloto de Ducati ha salido 8 veces en primera posición y ha sido el mejor piloto que ha clasificado. Por esto, Marc Márquez se ha llevado este BMW M2 CS, un deportivo de lujo.

El piloto de Cervera ha conseguido 74 poles en total en su trayectoria en MotoGP. Marc ha ganado 8 veces el BMW M Award, premio en forma de coche que se le da al mejor clasificador de la temporada, desde que empezó en 2003. El primer BMW que recibió el español fue en 2013, un M6 Coupé, después un M4, M6 Cabrio, M2, M4 CS, M3 CS, X4 M, y el de 2025, el BMW M2 CS.

BMW M2 CS: El nuevo deportivo de Marc Márquez

El piloto de Ducati tiene un nuevo coche en su garaje. El BMW M2 CS es un deportivo compacto equipado con un motor de seis cilindros en línea con tecnología M TwinPower Turbo, que desarrolla 530 CV y un par de 650 Nm.

El deportivo de la firma alemana acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 302 km/h. El BMW M2 CS monta una caja de cambios automática M Steptronic de ocho velocidades con Drivelogic, y consume 10 litros por cada 100 kilómetros.

El BMW M2 CS / BMW

El BMW M2 CS mide 4,587 metros de largo, 1,887 de ancho y 1,395 metros de alto, y tiene una capacidad de maletero de 390 litros. En su parte frontal, el deportivo incluye una parrilla negra y entradas de aire optimizadas, con el característico aspecto CS. El alerón de ‘cola de pato’ integrado aumenta la estabilidad en la conducción y acentúa el diseño de la parte trasera.

El uso de carbono de alta calidad, con toques azules y rojos, caracteriza el interior. El precio del BMW M2 CS es de 142.300 euros.