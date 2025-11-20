ITV
Circulas sin la pegatina de la ITV: Cuidado porque esta puede ser la multa
La Inspección Técnica es un trámite obligatorio que deben pasar todos los vehículos a motor matriculados, y si la pasas correctamente, te darán un adhesivo que debes colocar en el vehículo para evitar una sanción
Rubén Burillo
Pasar la ITV es muy importante, por tu propia seguridad y la de los demás. En este procedimiento revisan que tu vehículo cumpla los estándares de seguridad y que supere la normativa de emisiones. Debes saber que, si no tienes la Inspección Técnica en regla, te puede multar, igual que si circulas sin la pegatina.
Desde 1985 en España, todos los vehículos a motor matriculados deben pasar la ITV, ya que es un trámite obligatorio. Además, tienes que saber cada cuanto tienes que ir a pasarla. Esto depende de la edad del vehículo: Hasta 4 años, estás exentos de pasar la ITV. Si la edad del vehículo está entre los 4 y 10 años, se pasa cada dos. Y si el coche tiene más de 10 años, se debe ir a pasar la ITV anualmente. La DGT puso en marcha una ley que exige pasar la ITV dos veces al año (cada 6 meses), a los vehículos ligeros que están destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada inferior a 3.500 kilos.
¿Qué vehículos quedan exentos de pasar la ITV?
La gran mayoría de los vehículos deben acudir a una estación de la ITV para pasarla. Este proceso es fundamental para garantizar la seguridad vial y el buen estado de los vehículos que circulan por las carreteras.
En la actualidad hay en España aproximadamente 175.753 vehículos catalogados como históricos. Si están matriculados por primera vez con anterioridad al 1 de enero de 1950, estos vehículos no tendrán que pasar la ITV, pero si quieren, pueden llevarlo para tener un control.
Esta es la multa a la que te enfrentas si circulas sin pegatina de la ITV
Según datos del Ministerio de Industria y Turismo (MINTUR), el 81,1% de los vehículos que se presentan a la Inspección Técnica, la aprueban a la primera. Si tu vehículo aprueba la ITV, el inspector te entregará una copia del informe de inspección técnica con el resultado de la ITV y el distintivo (la pegatina) que debe llevarse en el parabrisas interior del vehículo, en el lado superior derecho.
Circular sin la ITV en regla conlleva una sanción económica de 200 (ITV desfavorable) o 500 euros (ITV negativa), dependiendo del caso. Si no llevas la pegatina de la ITV visible, te multarán con hasta 100 euros. En los casos más extremos, si manipulas esta pegatina de la ITV, el conductor implicado se enfrentaría a una sanción económica de entre 6.000 y 12.000 euros y a una pena de prisión de tres a seis meses.
