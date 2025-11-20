El rodaje de un anuncio de coche acaba rompiendo las escaleras más largas del mundo

Hemos visto anuncios alucinantes sobre coches, como el de Michael Schumacher, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, con el Fiat Seicento. O el de Fernando Alonso y Lewis Hamilton con Mercedes. Recientemente, Chery ha intentado imitar en un anuncio la hazaña que consiguió el Range Rover Sport, pero no le ha salido nada bien.

La proeza del Range Rover Sport

En 2018, Land Rover presentó el Desafío del Dragón. La firma de automóviles inglesa usó los 999 peldaños de la Puerta del Cielo (China), la escalera más larga del mundo, para demostrar la potencia de sus 4x4. El Range Rover Sport consiguió superar este reto perfectamente, sin problemas y en cuestión de minutos.

El fail de Chery que rompe las escaleras más largas del mundo

En un anuncio, el Fulwin X3L del fabricante de automóviles chino se estrelló contra las vallas de la Puerta del Cielo, mientras intentaba subir los 999 peldaños. Este SUV de Chery perdió tracción en mitad del ascenso y retrocedió sin control hasta chocar.

El informe técnico del accidente, compartido a través de la red social Weibo, indicó que el problema fue “la rotura de un grillete del cable de seguridad”, un fallo que provocó que la cuerda se enredara en la rueda delantera y detuviera el avance del coche. La empresa sabía que esta hazaña era un “reto extremo” y reconoció una “estimación insuficiente de los riesgos” en la planificación del evento.

Además, según testigos presenciales, el vehículo permaneció parado durante casi dos horas hasta que fueron en su rescate. Chery ha pedido disculpas públicas y asumirá íntegramente el coste de las reparaciones para dejar todo tal y como estaba. También pidió disculpas al Parque Forestal Nacional de Tianmen Mountain (zona donde están las escaleras) por los daños.