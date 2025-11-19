Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sector

Stellantis pide a Bruselas que sea flexible a unas semanas de su decisión sobre las emisiones de los vehículos

El presidente del grupo, John Elkann, se ha expresado al respecto de las decisiones de la Comisión Europea en una reciente entrevista

John Elkann, presidente de Stellantis

John Elkann, presidente de Stellantis / STELLANTIS

Andrea Gil Modrego

Zaragoza
El próximo 10 de diciembre, la Comisión Europa va a revisar las exigencias y las normativas para la reducción de las emisiones de los vehículos en la Unión Europea.

Esta revisión, que tocaba ya en 2026, se ha adelantado por presiones de los fabricantes y Bruselas prometió que sería antes de finales de este año cuando se volverían a estudiar las medidas que afectan al sector del automóvil europeo, sobre todo aquella que exige que impide la fabricación de motores de combustión a partir de 2035.

A pocas semanas de que se celebre dicha revisión, John Elkann, el presidente de Stellantis, no ha querido dejar pasar la oportunidad de apelar directamente a Bruselas. Lo ha hecho en el marco de una entrevista recientemente publicada en el medio Politico.

Deberían 'suavizar' la presión

Elkann ha pedido a la Comisión Europea que se replantee algunas de las regulaciones medioambientales, especialmente la que acabaría con los motores termicos. Si bien es cierto que cada vez hay más modelos eléctricos o electrificados en los diferentes catálogos de las marcas, por el momento los motores hibridados son los que triunfan entre los conductores.

En esa línea, el italoestadounidense opina que Bruselas debería empezar a suavizar las medidas que está tanto proponiendo como adoptando respecto a la movilidad europea. De lo contrario, tal y como ha vaticinado Elkann, no lejos de las opiniones de otros directivos de la industria, se corre el reisgo de que el sector del automóvil europeo entre en "una espiral descendente".

Rejuvenecer el parque

Así mismo, Elkann ha apuntado que Bruselas debería avanzar en retirar los vehículos más antiguos en circulación, con el objetivo de renovar el parque automovilístico. Para ello, Europa debería centrarse en ofrecer más incentivos, sobre todo para la producción de coches pequeños y accesibles. En este sentido, el sector está pendiente de la promesa de los e-Cars.

Al mismo tiempo, el presidente de Stellantis considera que la Comisión debería poner en marcha un programa de desguace para los vehículos más antiguos y contaminantes. De esta manera se matarían dos pájaros de un tiro: se reducirían las emisiones y se rejuvenecería el parque móvil con modelos más eficientes y seguros.

TEMAS

