Probamos con Continental, en todas las condiciones, los nuevos SportContact y AllSeasonContact 2

No cabe duda de que uno de los elementos más importantes del vehículo son los neumáticos. Su función es clave, ya que ponen en contacto el coche con la carretera, por lo que su elección juega un papel determinante en nuestra seguridad.

En esta ocasión, en Neomotor hemos sido capaces de acompañar a Continental a probar dos de sus neumáticos más destacados, en todas las superficies y en todo tipo de vehículos.

Continental es una empresa alemana fundada en 1871, líder mundial en neumáticos y tecnología automotriz. Destaca por su innovación en seguridad, agarre y sostenibilidad, con neumáticos de alto rendimiento para todo tipo de vehículos. Además, desarrolla sistemas electrónicos y soluciones para la movilidad del futuro. Su meta: combinar eficiencia, tecnología y respeto por el medio ambiente.

Para probar el SportContact 7 y el AllSeasonContact 2, Continental nos citó en el Mercedes Benz World. Ubicado en Brooklands (cerca de Londres), es un centro de experiencias donde los visitantes pueden probar vehículos de la marca, descubrir su historia y tecnología, y vivir la conducción en circuitos reales. Es un espacio que mezcla museo, adrenalina y aprendizaje automovilístico.

Prueba de los neumáticos Continental en Londres / Raúl Rodríguez

El primer neumático en probar fue el SportContact 7 ha sido diseñado para ofrecerte confianza y sentir que podemos superar los límites, para poder disfrutar del placer de conducir al máximo nivel. Pero Continental va más allá, y con este modelo de neumático afirma que la marca no tiene neumáticos especiales y, por lo tanto, los vehículos eléctricos no necesitan una goma específica.

Y que mejor que probarlo sobre diferente tipo de superficies, en seco y en mojado. La realidad es que no existen diferencias, y el SportContact 7 sabe adaptarse a todo tipo de superficies y motorizaciones, con lo que acaba con un mito que durante mucho tiempo se ha instalado en la instauración del vehículo eléctrico en nuestro día a día. Y para probarlo la potencia del AMG E63 S y el AMG EQE 53. Más no se puede pedir.

Pero es que este SportContact 7 va más allá, y es que es un neumático con un gran agarre al asfalto, controlando el alto rendimiento del vehículo. El test se hizo con dos vehículos con mucha potencia, el AMG GT 63 S y el AMG C 63 S E Performance. Unos neumáticos que te ayudan a controlar el vehículo en condiciones extremas.

Pero sin Continental nos dice que tanto un vehículo a motor como uno eléctrico pueden llevar el mismo neumático, también nos permitió probar los AllSeasonContact 2, un neumático especial para todas las estaciones del año y que se adapta a la perfección en lugares con unas condiciones climatológicas extremas.

El test se realizó con el MB A200, uno calzado con estos AllSeasonContact 2 y el otro con unos neumáticos normales. En la prueba de frenado en mojado, realmente no hacía falta que funcionaran los rociadores en un típico día londinense con frío y lluvia, se pudo apreciar claramente la distancia de frenado de un neumático y otro, con una alta eficiencia de los neumáticos de referencia.

Después de un intenso día de pruebas, tengo que reconocer que cada vez estoy más convencido de que elegir unos buenos neumáticos, en función de nuestro uso y de nuestra ubicación geográfica, puede ser clave a la hora de salvarnos la vida.