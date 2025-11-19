El coste de tener coche se ha disparado casi un 30% en 5 años

El coste total de propiedad (TCO) de un vehículo ha aumentado un 27% entre 2020 y 2025. El nuevo libro blanco del Arval Mobility Observatory analiza cómo se ha llegado a esto y qué herramientas y medidas pueden aplicar tanto empresas como particulares para contenerlo. El estudio identifica que esta subida se debe a: la subida del precio de compra y del combustible, así como también por el de mantenimiento, seguros y financiación.

El TCO reúne todos los gastos asociados a un vehículo a lo largo de su vida útil. No solo incluye la compra; también el consumo de combustible o electricidad, los mantenimientos, los seguros, los impuestos y el coste financiero. Y entre 2020 y 2025, todos estos elementos han subido a la vez.

Un coche nuevo cuesta un 19% más

El primer factor es el más visible: los coches nuevos se han encarecido un 19% en cinco años. La presión inflacionaria y la tendencia del mercado hacia modelos más grandes y equipados, son las principales causas de esta subida, junto a la transición sostenible hacia modelos electrificados. Para evitar sanciones, las marcas han reforzado la presencia de BEV e híbridos enchufables, a costa de versiones ICE más asequibles. Cabe recordar que las baterías son el elemento más caro en un coche electrificado.

Compra de un coche de VO / Arval

La cadena de suministro tampoco ha ayudado. Tras la pandemia, la escasez de piezas y los problemas logísticos elevaron los precios de fabricación y transporte. Con una oferta menos estable y mayor presencia de modelos caros, la subida general de tarifas ha sido inevitable.

Y la subida de precio de los coches nuevos ha arrastrado también al mercado de ocasión. Su precio medio llegó a subir un 44,5% entre 2020 y 2022, para moderarse después hasta un 18,5% acumulado en el periodo 2020-2025.

Energía más cara

El segundo gran problema es la energía. En un coche de combustión, el combustible puede suponer hasta el 30% del TCO. Entre 2020 y 2025, los precios medios de gasolina y diésel han subido un 32%.

La electricidad también se ha encarecido. En la UE, los consumidores domésticos pagan un 70% más que en 2020, y los no domésticos afrontan un aumento del 80%. Para los usuarios de vehículos eléctricos, esto afecta de forma directa al coste por kilómetro, sobre todo cuando la recarga depende de tarifa pública o de periodos sin tarifas valle.

Subida del mantenimiento

Los costes de mantenimiento han crecido nada menos que un 29% entre 2020 y 2025, principalmente por dos motivos: por un lado, la inflación en mano de obra; por otro, la mayor complejidad técnica de los vehículos actuales. Los sistemas avanzados de asistencia, la electrónica de seguridad y los componentes de electrificación elevan tanto el precio de las piezas como el tiempo de reparación. Además, los problemas en el suministro de recambios, especialmente notables tras la pandemia, han provocado retrasos y mayor dependencia de proveedores alternativos con precios más altos.

Los neumáticos han subido, por su parte, un 27% impulsados por el incremento del coste de materias primas y transporte, mientras que los seguros siguen una tendencia similar.

El último factor es la financiación. Entre 2022 y 2025, los tipos de interés han subido un 35%, con un pico del 50% en 2024. Esta subida afecta tanto a particulares como a empresas que recurren a crédito, leasing o renting. Un coste financiero más alto impacta directamente en la cuota mensual y, por tanto, en el TCO final.

¿Cómo no arruinarte teniendo un coche?

El informe identifica cinco líneas de acción que permiten reducir el coste de tener un vehículo