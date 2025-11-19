Esta es la ciudad con más atascos del mundo: Pierden 105 horas al año

A nadie le gusta quedarse atascado en una retención, pero es algo bastante habitual. Para evitarlos, puedes buscar una ruta alternativa o intentar no salir en horas punta. Sin embargo, a veces no es posible esquivar los atascos. Esta es la ciudad con más atascos del mundo, donde pierden aproximadamente 105 horas al año en retenciones.

Atascos / Getty Images

Consejos para evitar accidentes en los atascos

En las retenciones debemos tener mucho cuidado y extremar precauciones al volante. Para mantener una conducción segura y evitar accidentes en los atascos, sigue estos consejos:

Anticípate a los imprevistos .

. Aumenta la distancia de seguridad .

. Elimina posibles distracciones , como hablar por el teléfono móvil.

, como hablar por el teléfono móvil. Extrema mucho más la precaución , no hagas maniobras bruscas e impredecibles y estate atento de los movimientos de los demás conductores.

, no hagas maniobras bruscas e impredecibles y estate atento de los movimientos de los demás conductores. Modera la velocidad .

. No cambies constantemente de carril , porque la conducción se vuelve peligrosa.

, porque la conducción se vuelve peligrosa. Ten cuidado con el efecto acordeón: Si la circulación empieza a fluir no aceleres muy bruscamente, porque si no te da tiempo a frenar, puedes tener un accidente.

Atención con los atascos / Getty Images

¿Cuál es la ciudad con más atascos del mundo?

Según el informe de Global Traffic Scorecard, Estambul, con 105 horas perdidas en retenciones, casi 4,3 días, es la ciudad con más atascos del mundo. Para conocer a la segunda y a la tercera ciudad hay que viajar hasta los Estados Unidos. Nueva York y Chicago, con 102 horas pérdidas en retenciones, cierran el top 3 de ciudades con más atascos del mundo.

Londres, con 101 horas pérdidas, es la cuarta ciudad del mundo con más horas pérdidas en atascos, y la primera en Europa. En la quinta y sexta posición están Ciudad de México y París con 97 horas pérdidas en atascos. Cape Town (Sudáfrica) es la séptima con 94 horas pérdidas en retenciones. Jakarta (Indonesia), con 89, es la octava. Y cierran el top 10, Los Ángeles con 88 horas pérdidas en los atascos, y Brisbane (Australia) con 84.

Ciudades con más atascos del mundo / Getty Images

Esta es la ciudad con más atascos en España

Este estudio también muestra, las ciudades donde se pierden más horas en atascos, en cada país. En España, Barcelona es la ciudad donde más horas se pierden en atascos con 41. Madrid es segunda, con 40 horas pérdidas en retenciones. Hay que destacar que ninguna ciudad española está en el top 100 de ciudades en Europa donde se pierden más horas en atascos.

En la tercera posición puede haber sorpresa, ya que nos encontramos a Costa Adeje (Tenerife), con 29 horas pérdidas cada año en atascos. En cuarto lugar está Sevilla con 27. Palma de Mallorca es quinta con 26. Alcalá de Henares (Madrid) está sexta con 24. Y el top 10 de ciudades donde se pierden más horas al año en atascos de España, la cierran Valencia, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Mataró (Barcelona) con 22.