Estas serán las rutas en camper que más triunfarán en 2026

Despertar frente a un lago en Canadá, preparar un café con vistas al mar en Escocia o conducir entre fiordos noruegos. Quienes viajan en camper no buscan solo llegar a un destino, sino disfrutar del trayecto, improvisar paradas y conectar al máximo con el entorno. Para quienes ya tienen la furgo lista, o están pensando en iniciarse en esta forma de viajar, aquí van los lugares que marcarán tendencia en 2026.

Escandinavia nunca decepciona

Noruega, Suecia y Finlandia siguen siendo un imán para los viajeros en camper. La combinación de paisajes inmensos, carreteras tranquilas y libertad para acampar los convierte en una de las rutas más completas y accesibles del norte de Europa. Gracias al llamado “derecho de acceso público”, es posible pernoctar en plena naturaleza.

Las rutas camper que más triunfarán en 2026 / Roadsurfer

Marzo es ideal para los más aventureros que buscan auroras boreales en lugares como Tromso o Abisko, pero la mejor época para disfrutar del verde infinito es entre mayo y septiembre, cuando los días se alargan hasta rozar la medianoche y los mosquitos aún no te acribillan.

Quienes prefieren tener todo bajo control, pueden buscar parcelas privadas o áreas específicas donde pernoctar sin complicaciones. Hay plataformas y apps útiles para ello, especialmente si se quiere evitar aglomeraciones en los puntos más turísticos.

Rutas con historia y acantilados infinitos en el Reino Unido

Viajar en camper por las Islas Británicas es combinar belleza, historia, cultura y paisajes increíbles. Desde los pueblos con casas de piedra de los Cotswolds, al sur de Inglaterra, hasta los imponentes acantilados de Gales o la naturaleza salvaje de las Highlands escocesas, el Reino Unido ofrece un mosaico de rutas tan variadas como su clima.

Las rutas camper que más triunfarán en 2026 / Roadsurfer

Primavera y otoño son las estaciones más recomendables para evitar multitudes y aprovechar un clima más amable. Lo bueno del viaje en camper aquí es la flexibilidad: dormir frente al mar, tomar un té caliente mirando un castillo o improvisar una ruta en función del viento.

La ruta más mítica de Estados cumple 100 años

Para quienes sueñan con hacer un gran viaje, 2026 puede ser el año perfecto. La Ruta 66 cumple un siglo, y Estados Unidos celebrará además su 250º aniversario, lo que seguramente venga acompañado de eventos especiales, rutas temáticas y mucha animación en la carretera.

Desde Chicago a Los Ángeles, pasando por desiertos, pueblos fantasma y diners de película, recorrer esta ruta en camper es una inmersión total en la cultura americana. Otra opción espectacular es la Highway 1 de California, que bordea la costa del Pacífico entre acantilados y secuoyas gigantes.

aLas rutas camper que más triunfarán en 2026 / Roadsurfer

Y si se busca más naturaleza y menos asfalto, el norte es perfecto: los parques nacionales de Banff y Jasper, en Canadá, ofrecen paisajes de postal con lagos glaciares, montañas y noches silenciosas bajo un cielo estrellado. Eso sí, conviene planificar bien las reservas de camping, sobre todo en temporada alta.

Destinos cercanos

Aunque las rutas internacionales suenan muy apetecibles, muchos viajeros siguen apostando por destinos más cercanos y sostenibles. El sur de Francia, la Toscana, la costa atlántica o incluso rincones menos explorados de la península ibérica como el interior de Galicia o la comarca del Matarraña ofrecen entornos perfectos para escapadas en camper sin necesidad de vuelos ni grandes desplazamientos.

Ahora bien, eso no significa que los destinos lejanos estén fuera de alcance. No es necesario conducir miles de kilómetros desde casa para disfrutar de una experiencia camper auténtica. Gracias a empresas especializadas como Roadsurfer, que dispone de vehículos totalmente equipados en decenas de ciudades por todo el mundo, es posible alquilar una camper directamente en el destino. Así, se puede explorar Escandinavia, la costa oeste de EE. UU. o los parques naturales canadienses sin tener que hacer el viaje de ida y vuelta con tu propia furgoneta. Una opción práctica que abre nuevas posibilidades para quienes quieren combinar comodidad, sostenibilidad y espíritu aventurero.

Consejos prácticos para viajar en camper en 2026