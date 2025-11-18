Esto es lo que le puede pasar a tu coche si no aprueba la ITV

Llevar el coche a pasar la ITV es una acción bastante habitual para los conductores. El 81,1% de los vehículos que se presentan a la Inspección Técnica, la aprueban a la primera, según los datos del Ministerio de Industria y Turismo (MINTUR). Este porcentaje muestra que la mayoría de los vehículos que se presentan a la inspección, la pasan sin problemas. Pero hay otros que tienen defectos graves y no la superan.

Ir a pasar la ITV es un trámite obligatorio desde 1987 en España, por el que deben pasar todos los vehículos a motor matriculados. En este procedimiento revisan que tu vehículo cumpla los estándares de seguridad y que pase la normativa de gases. Si no tiene la Inspección Técnica en regla puede salirte bastante caro, porque la multa es considerable.

Coches yendo a pasar la ITV / Archivo

¿Cada cuánto deberá pasar la ITV tu coche?

La ITV es importante y se debe saber cada cuanto tienes que ir a pasarla. Esto depende de la edad del vehículo: Hasta 4 años, estás exentos de pasar la ITV. Si la edad del vehículo es de entre 4 y 10 años, se pasa cada dos años. Y si el coche tiene más de 10 años, se debe ir a pasar la ITV anualmente. Además la DGT puso en marcha una ley que exige pasar la ITV dos veces al año (cada 6 meses), a los vehículos ligeros que están destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada inferior a 3.500 kilos.

¿Cuáles son los fallos más comunes que impiden pasar la ITV de tu coche correctamente?

Según los datos, el 18,9% de los coches que acuden a la Inspección Técnica no la pasan a la primera, y un porcentaje muy alto se debe a los fallos que te explicamos a continuación. Recomendamos revisar el coche previamente en un taller antes de ir a pasar la ITV. Con estos fallos comunes, tu vehículo no podrá superar la Inspección:

Coches pasando la ITV / DGT

Fallos con el sistema de alumbrado y señalización: Es el defecto que más se repite cuando te echan para atrás la ITV. Una bombilla fundida, un ajuste incorrecto del alumbrado o que no funcione alguno de los intermitentes, son algunos de los fallos graves que no te dejarán pasar la ITV. Esto compromete la visibilidad y aumenta el riesgo de accidente, por eso debes subsanarlo para pasar correctamente la Inspección Técnica del Vehículo.

Es el defecto que más se repite cuando te echan para atrás la ITV. Una bombilla fundida, un ajuste incorrecto del alumbrado o que no funcione alguno de los intermitentes, son algunos de los fallos graves que no te dejarán pasar la ITV. Estado de los neumáticos: El inspector no permite que el vehículo supere la ITV si detecta algún problema en los neumáticos. Esto puede ser porque están desgastados de más y no cumplen con los 1,6 milímetros que como mínimo, debe tener de profundidad el dibujo del neumático, que estén cuarteados o que no estén homologados para el coche. Circular con las gomas en mal estado pone en riesgo la adherencia del vehículo sobre la calzada y su estabilidad.

Esto puede ser porque están desgastados de más y no cumplen con los 1,6 milímetros que como mínimo, debe tener de profundidad el dibujo del neumático, que estén cuarteados o que no estén homologados para el coche. Frenos: Si el inspector detecta cualquier anomalía en las pruebas de frenado que se realizan, no pasará correctamente la ITV, ya que los frenos son esenciales para la seguridad del coche. Esto puede ser por el uso y deterioro en los componentes de frenado , como discos, pastillas, pinzas o líquido específico.

Si el inspector detecta cualquier anomalía en las pruebas de frenado que se realizan, no pasará correctamente la ITV, ya que , como discos, pastillas, pinzas o líquido específico. Carrocería: Se revisa elementos como los cristales, los espejos retrovisores, la apertura y el cierre de puertas, para verificar que no hay ningún defecto que afecte a la aerodinámica o a la seguridad.

Se revisa elementos como los cristales, los espejos retrovisores, la apertura y el cierre de puertas, para Suspensión: Este es un elemento de seguridad básico del coche que ayuda a absorber algunos impactos o sacudidas que sufre el vehículo cuando estamos circulando. Si el vehículo tiene amortiguadores en mal estado, muelles abiertos u otros elementos del chasis oxidados, no pasarás la ITV, ya que esto afectará de forma directa a la capacidad de control del coche.

¿Qué le pasa a mi coche si no pasa la ITV?

Circular sin la Inspección Técnica del Vehículo está calificado como una infracción grave en la normativa. No llevar la ITV en regla puede conllevar una sanción económica de 200 (ITV desfavorable) o 500 euros (ITV negativa), dependiendo del caso. Si pasas la ITV, pero no llevas la pegatina que lo acredita, te multarán con hasta 100 euros, porque es una infracción leve. En los casos más extremos, si manipulas la pegatina de la ITV, el conductor implicado se enfrentaría a una sanción económica de entre 6.000 y 12.000 € y a una pena de prisión de tres a seis meses.

Si tu coche obtiene una ITV desfavorable, significa que tiene defectos que ponen en peligro la seguridad de sus ocupantes y la del resto de usuarios de la vía. Como consecuencia, solo podrá circular para ir al taller a repararlos y deberá volver a pasar la ITV en un plazo de 2 meses. Si la ITV es negativa, es que el vehículo tiene defectos muy graves. El coche queda inhabilitado para circular por vías públicas, y se lleva al taller en grúa. El plazo para subsanar estos fallos y volver a pasar la ITV es también de 2 meses.