Hasta 1500 kilómetros de autonomía con el nuevo motor para el Dacia Bigster

Dacia ampliará la gama del modelo Bigster con una nueva versión de hibridación ligera y dotada de tracción a las cuatro ruedas que al funcionar con gasolina y GLP permite disponer de una autonomía que llega a los 1.500 kilómetros. Es una propuesta que llegará en febrero y que siguiendo la pauta que la marca viene marcando en todos sus modelos lo hará a un precio más que interesante de 30.890 euros, manteniendo la norma de ofrecer una buena relación precio-producto.

Dacia Bigster / Dacia

Duro competidor

Cuando Dacia lanzó en marzo el Bigster entró en el segmento C de los SUV, uno de los más competidos y complicados del mercado en el que hay profusión de modelos. La oferta del Bigster era bastante amplia con motorizaciones de hibridación ligera e hibridación total. Ahora la marca da un paso más con el anuncio de la llegada de la versión Hybrid G 150 4x4 que aporta aspectos nuevos en la gama y que cuenta con la etiqueta Eco de la DGT.

Esta versión incorpora un motor tricilíndrico de 1.2 litros sobrealimentado dotado de un sistema de hibridación ligera de 48 V que rinde 140 CV, al que se suma un motor eléctrico en el eje trasero de 31 CV para activar la tracción total cuando las condiciones del terreno lo precisan. La potencia total de que se dispone es de 154 CV.

Cambio con levas

El motor térmico va asociado a una caja automática de doble embrague de seis velocidades que pueden accionarse a través de las levas ubicadas en el volante, lo que es toda una novedad en Dacia.

Interior del Dacia Bigster / Dacia

Tanto el depósito de gasolina como el de GLP tienen una capacidad de 50 litros, lo que le permite ofrecer no solo una elevada autonomía que la marca anuncia en 1.500 kilómetros según el ciclo WLTP, sino también un ahorro de consumo que Dacia cifra en un 30 por ciento respecto a un motor gasolina.

Por otro lado, la batería de 0,84 kWh que se recarga automáticamente permite numerosas fases de conducción en modo eléctrico pudiendo llegar en ciclo urbano hasta un 60 por ciento del tiempo en modo totalmente eléctrico.

Seis modos de conducción

La disponibilidad de tracción a las cuatro ruedas permite que el conductor pueda elegir entre seis modos de conducción: Auto por el que el coche gestiona automáticamente el cambio entre la tracción 4x2 y 4x4; Eco para maximizar el ahorro de combustible; Snow para carreteras con baja adherencia; Mud/Sand para terrenos blandos; Lock para terrenos muy irregulares a baja velocidad; Hill Descent Control para estabilizar la velocidad en descensos resbaladizos entre 4 y 30 km/h.

Dos versiones

Este Dacia Bigster G 150 4x4 basado en la plataforma CMF-B tiene unas buenas dimensiones. Mide 4,57 metros de largo, su anchura es de 1,81 metros y la altura es de 1,71 metros con una altura libre al suelo de 22 centímetros. El maletero ofrece una capacidad de 667 litros que puede ampliarse hasta los 1.935 abatiendo el respaldo de los asientos traseros.

Maletero del Dacia Bigster / Dacia

Estará disponible con dos versiones, Expression y Extreme y en su equipamiento más básico incluye de serie elementos como pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, climatizador bizona automático, freno de mano eléctrico, cámara trasera, llantas de 17 pulgadas, sensores de lluvia y retrovisores abatibles eléctricos, entre otros.

Este Dacia Bigster Hybrid G 150 4x4 llegará al mercado a partir de febrero pero ya se pueden hacer pedidos y el precio de partida es de 30.890 euros.