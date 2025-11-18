El renovado Kia Sportage refuerza su apuesta por el diseño y el confort interior

El nuevo Kia Sportage inicia una nueva etapa en Europa con una actualización que consolida su posición en el competitivo segmento de los SUV compactos. Con más de siete millones de unidades comercializadas a nivel global, el modelo regresa con una imagen revisada, un interior de mayor calidad y una oferta mecánica electrificada que mantiene su relevancia en un mercado cada vez más orientado a la eficiencia.

Una renovación exterior discreta pero eficaz

Kia mantiene la base estética del Sportage y la refina mediante ajustes localizados. Los nuevos paragolpes, la iluminación LED Star Map y la parrilla Tiger Nose actualizada confieren al modelo una presencia más limpia y elegante, sin alterar su identidad. La gama de llantas, disponible en 17, 18 y 19 pulgadas, presenta nuevos diseños que completan la evolución visual del SUV.

KIa Sportage 2026 / Vicente Montoro

Las proporciones se mantienen intactas, con 4.540 mm de longitud, 1.865 mm de anchura y 1.645 mm de altura. La distancia entre ejes, específica para Europa, continúa en 2.680 mm, lo que garantiza un equilibrio entre maniobrabilidad y espacio interior. El conjunto ofrece una lectura continuista, aunque más afinada, con una parte trasera donde el paragolpes y la firma luminosa también han sido revisados.

Interior renovado: mejores materiales y un ambiente de mayor calidad

La evolución más evidente se encuentra en el habitáculo. Kia abandona los acabados en piano black —habituales pero poco prácticos por su facilidad para ensuciarse— y adopta superficies con mejor tacto y apariencia más sólida. El salpicadero integra salidas de ventilación ocultas, el volante estrena diseño y las nuevas tapicerías refuerzan la sensación de calidad.

Kia Sportage 2026 / Vicente Montoro

La incorporación de materiales sostenibles como la microfibra Dinamica® da coherencia a un interior que busca elevar la percepción premium. Además, la habitabilidad sigue siendo uno de los argumentos principales del modelo, con buenos niveles de espacio en ambas filas y un maletero que alcanza los 591 litros en las versiones de gasolina de combustión interna y valores muy próximos en las variantes electrificadas.

En tecnología, el Sportage da un paso adelante con el doble panel panorámico de 12,3 pulgadas y un Head-Up Display de 10 pulgadas. A ello se suman dos elementos de conectividad especialmente relevantes: la Digital Key 2.0, que permite acceder y arrancar el vehículo mediante dispositivos compatibles, y la presencia de Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, disponibles desde el lanzamiento. El modelo incorpora además actualizaciones OTA, con dos paquetes gratuitos incluidos y la posibilidad de añadir funciones mediante la plataforma Kia Connect.

Gama mecánica: gasolina, hibridación ligera y HEV

La oferta mecánica del nuevo Sportage mantiene un abanico amplio orientado a la eficiencia. El motor de gasolina 1.6 T-GDi se ofrece con 150 y 180 CV según tracción y transmisión, mientras que el diésel recurre a la hibridación ligera, lo que le otorga la etiqueta ECO de la DGT. Esta variante, con 136 CV, se combina con tracción delantera y transmisiones manuales o automáticas de doble embrague.

Por encima se sitúa el HEV, con 239 CV combinados y la posibilidad de optar por versiones 4x2 o 4x4. Se trata de una de las configuraciones más equilibradas por rendimiento, consumo y agrado de uso.

La llegada de la variante PHEV está prevista para los próximos meses, aunque por el momento la marca no ha comunicado su tarifa ni los detalles comerciales específicos.

Primeras impresiones al volante: estabilidad y confort como señas de identidad

En los primeros kilómetros, el Sportage confirma la línea continuista de su actualización. La suspensión ofrece un compromiso eficaz entre precisión y comodidad, con un filtrado adecuado en firmes irregulares. La estabilidad en autopista sigue siendo uno de sus puntos fuertes, con reacciones predecibles y un chasis que transmite confianza.

Interior del Kia Sportage 2026 / Kia

La ergonomía del interior facilita el uso cotidiano. El panel táctil multimodo agiliza el acceso a las funciones principales, mientras que la postura de conducción y la visibilidad general del puesto resultan satisfactorias. En conjunto, el SUV mantiene un planteamiento muy cómodo, orientado a ofrecer una experiencia de conducción relajada y homogénea, especialmente en sus versiones electrificadas.

El nuevo Sportage en el mercado: equilibrio entre eficiencia, calidad y tecnología

La actualización del Kia Sportage confirma una estrategia centrada en la mejora continua. El diseño incorpora cambios medidos pero acertados, el interior sube un escalón en refinamiento y la tecnología se actualiza con funciones de conectividad de última generación como la Digital Key 2.0, las actualizaciones OTA y la integración inalámbrica de los principales sistemas móviles.

La gama electrificada ofrece alternativas adaptadas a distintos perfiles, con opciones que abarcan desde la hibridación ligera hasta el híbrido autorrecargable, a la espera de que el PHEV complete la oferta en los próximos meses.

Tecnología en el Kia Sportage 2026 / Kia

Los precios con descuentos incluidos parten de 28.760 € para la versión de gasolina 1.6 T-GDi 4x2 Concept, 38.180 € para la hibridación ligera 1.6 CRDi 4x2 Drive y 31.980 € para el híbrido HEV 1.6 4x2 Concept, configurando una propuesta sólida en el núcleo del mercado de los SUV compactos.