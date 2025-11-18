Resultados
Ebro EV Motors registró entre julio y septiembre su primer trimestre de resultado positivo con unos ingresos de 112,6 millones de euros
Las ventas de vehículos en el tercer trimestre del año alcanzaron las 4.343 unidades, totalizando 9.029 unidades hasta septiembre
Con los resultados del tercer trimestre Ebro EV Motors registra unos ingresos acumulados en los nueve primeros meses del año de 217,8 millones de euros y un Ebitda negativo de 12,7 millones
Rubén G. Burillo
Ebro está creciendo. La firma española ha alcanzado las 9.029 unidades vendidas matriculadas hasta septiembre en 2025. Tras presentar los resultados del tercer trimestre, EBRO EV Motors suma 217,8 millones de euros en ingresos entre enero y septiembre, y el Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) se sitúa en 12,7 millones negativo.
La distribución entre los distintos modelos en catálogo vendidos a lo largo del periodo, fue de 2.493 unidades del modelo Ebro s800, 5.078 unidades del Ebro s700 y 1.458 unidades del Ebro s400, cuya comercialización comenzó el pasado mes de junio. Si tomamos como referencia las unidades vendidas a concesionarios, la cuota de mercado registrada fue del 1,05%, mientras que las matriculaciones totales hasta septiembre sumaron 7.032 vehículos, lo que supone una cuota de mercado del 0,82%.
Los ingresos totales de EBRO EV Motors en el tercer trimestre de 2025 ascendieron a 112,6 millones de euros, una cifra que por sí misma es superior al total del importe registrado en los 6 primeros meses del ejercicio. Las ventas de automoción alcanzaron los 105,7 millones de euros, mientras que los 6,8 millones restantes procedieron de otras líneas de negocio.
A nivel acumulado, los ingresos totales en el periodo de enero hasta septiembre ascendieron a 217,8 millones de euros, de los cuales 198,6 millones pertenecieron al negocio de automoción, y 19,2 millones corresponden a otras líneas de negocio.
Según datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), las matriculaciones de turismos en el mercado español en octubre ascendieron a 96.785 unidades, lo que lleva a un acumulado total para el periodo de enero a octubre de 951.516 unidades (un 14,9% más respecto a 2024). Las unidades vendidas por Ebro en octubre ascendieron a 2.027, lo que supone una cuota de mercado mensual del 2,1%, mientras que en el acumulado anual se sitúan en 11.056, con una cuota de mercado del 1,2%. Además, el número de puntos de venta operativos a finales de octubre era de 79, en línea con el objetivo de terminar el año en torno a los 90 concesionarios.
El futuro de Ebro
A finales de octubre se iniciaron las pruebas de la nueva línea de soldadura (M1). La previsión es que pueda estar operativa a lo largo del primer trimestre de 2026, lo que permitirá aumentar el número de piezas por vehículo que se ensamblan en la planta de Ebro, e incrementar la capacidad productiva por encima de las 100.000 unidades anuales. También, la financiación de la compañía se ha visto mejorada con la concesión del Perte III por importe de 39 millones de euros.
El pasado mes de octubre se comunicó que uno de los modelos de Ebro llegará a Bulgaria a lo largo del próximo año 2026. Con este anuncio, la firma española inicia su expansión internacional, tal y como tiene previsto en su plan de negocio. Bulgaria, aunque no sea un mercado muy grande, permitirá a Ebro validar las operaciones y productos fuera del mercado español.
Además, el próximo 24 de noviembre se presentará el Ebro s900. Este turismo, el más grande de los comercializados por la marca, se convertirá en el buque insignia de la firma española, por sus dimensiones, sus prestaciones y su precio de venta al público.
