Subastas
Ahora puedes pujar por uno de los Fórmula 1 conducidos por Ayrton Senna
El tricampeón del mundo (1988, 1990 y 1991) consiguió el triunfo en una de las mejores carreras de su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo
Rubén Burillo
Para muchos, Ayrton Senna es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. El piloto brasileño ha dejado un legado imborrable que trasciende más allá del mundo del Motorsport. Del 8 al 11 de diciembre en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, RM Sotheby’s subastará el McLaren MP4/6 de 1991 de la leyenda.
El Mercedes que se subastó de Ayrton Senna
El 1 de noviembre, RM Sotheby’s subastó el Mercedes-Benz 190 E 2,3-16 de la leyenda brasileña. Esta berlina deportiva de cuatro puertas, tiene 185 CV y alcanza los 225 km/h como velocidad máxima. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos, y el compartimento del motor está firmado por Niki Lauda, leyenda de la Fórmula 1.
Ayrton Senna tuvo este Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 durante dos años, y le hizo unos 40.800 kilómetros (dato apuntado en la última factura de servicio). Robin Clark, amigo del representante de Senna, adquirido el 190 E en noviembre de 1987 porque el brasileño iba a fichar para competir con McLaren, y se tenía que mudar. Esta berlina deportiva del tricampeón del mundo de Fórmula 1 se subastó por unas £ 230.000 (259.425 euros).
El monoplaza con el que Ayrton Senna brilló en Brasil
Del 8 al 11 de diciembre, aprovechando el último fin de semana de la vigente temporada de Fórmula 1 en Abu Dabi, se subastará el McLaren MP4/6 de 1991. Con este monoplaza, Ayrton Senna consiguió una de sus victorias más memorables y su histórica primera victoria en casa, en el Autódromo José Carlos Pace (Interlagos).
Este McLaren MP4/6 lo ha conservado la propia escudería británica durante casi 30 años y ha sido reacondicionado completamente para competición por McLaren Heritage. Además, ha sido inspeccionado recientemente y puesto a punto por el especialista de la marca, Lanzante Ltd (McLaren Petersfield).
El McLaren MP4/6 del año 1991 es obra del diseñador jefe Neil Oatley. Incorporaba un motor V12 de 3,5 litros, capaz de generar 720 caballos de potencia y alcanzar las 13.800 rpm, acoplado a una caja de cambios manual de seis velocidades. Con este MP4/6, McLaren consiguió ocho victorias y los campeonatos de pilotos y constructores. Este monoplaza fue uno de los más exitosos de McLaren y siempre será recordado, como el modelo que le dio a Ayrton Senna su último campeonato del mundo de Fórmula 1.
En el segundo Gran Premio de la temporada 1991 de Fórmula 1, Ayrton Senna salió primero en el circuito de Interlagos, y mantuvo el liderato de la carrera, con Nigel Mansell y Riccardo Patrese detrás. Pasaron las vueltas y, con los problemas de Mansell, Senna tenía una ventaja de más de 34 segundos. Sin embargo, la caja de cambios del McLaren empezó a fallar, al igual que la del piloto de Williams, que se tuvo que retirar.
Patrese alcanzó el segundo puesto y Senna seguía liderando con 40 segundos de ventaja. A falta de pocas vueltas para el final, el brasileño perdió la tercera y quinta marcha, y tuvo que continuar en carrera con la sexta. Finalmente, Ayrton Senna se llevó la victoria por tan solo 2,9 segundos de ventaja sobre Patrese. 3º acabó Gerhard Berger, en una carrera intensa. Senna no consiguió bajarse por su cuenta del monoplaza, debido a la fiebre y a los calambres causados por el esfuerzo físico de mantener su McLaren. El brasileño fue trasladado a los boxes en un coche médico, y en el podio se le veía visiblemente dolorido.
Ayrton Senna hizo una de sus mejores carreras con este McLaren MP4/6. El Fórmula 1 se entrega con un certificado de autenticidad de McLaren y se espera que se subaste por un precio aproximado de entre 10.500.000 y 13.000.000 euros.
