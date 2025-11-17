Toma de contacto con el coche que faltaba en Omoda, el híbrido convencional

Omoda sigue completando su catálogo y, ahora, le toca el turno al que puede ser el nuevo superventas de la marca del grupo Chery. Se trata el Omoda 5 SHS, con motor híbrido autorrecargable.

Su motor le confiere la etiqueta Eco de la DGT, una de las pegatinas más buscadas junto con la Cero. Lo bueno de este propulsor híbrido es que consigue todas las ventajas del distintivo medioambiental sin sufrir las desventajas de la movilidad 100% eléctrica o híbrida enchufable.

Es un propulsor híbrido tradicional y las siglas SHS significan Super Hybrid System. El conjunto en total entrega 224 CV de potencia, más que suficientes para un vehículo que mide 4,447 metros de largo, 1,824 de ancho y 1,588 de alto.

Maletero del nuevo Omoda 5 SHS. / Omoda

Se coloca en el segmento C, con carrocería SUV y gracias a esta nueva tecnología híbrida tiene muchas papeletas para ganar adeptos. El maletero declara 372 litros de capacidad, ampliables hasta 1.079 litros con los asientos traseros abatidos. Las llantas pueden ser de 17 o de 18 pulgadas.

Más eficiente

Atendiendo a lo que nos ocupa, el nuevo Omoda 5 SHS equipa un tren motriz híbrido creado específicamente con este fin: el motor de gasolina 1.5 es la quinta generación de este propulsor del grupo Chery. La caja de cambios también se ha desarrollado específicamente para funcionar en un conjunto híbrido, es una DHT con dos motores eléctricos. La batería, de 1,83 kWh, tiene una potencia máxima de descarga de 85 kW y capacidad de descarga en diez segundos.

Si una de las desventajas que han presentado hasta ahora los coches del grupo Chery ha sido el consumo algo elevado de sus motores de gasolina, esta versión híbrida trae la solución. Con un consumo declarado de 5,3 litros/100 kilómetros, es bastante fácil bajar la cifra con una conducción calmada y eficiente, aprovechando el modo Eco. En la prueba de conducción que hemos realizado se han llegado, incluso, a picos de 3,5l/100 km.

Nuevo Omoda 5 SHS / Omoda

No obstante, para cuando se necesite aprovechar al máximo las prestaciones de este motor, con 295 Nm de par, es posible activar el modo Sport. El Omoda 5 solo de disfruta de estos dos modos de conducción, por lo que la gestión del motor es más sencilla.

El tacto de la dirección es cómodo, se nota bastante asistida y la suspensión también trabaja para filtrar las sensaciones del asfalto. En general, es un coche que hace la conducción sencilla y cómoda, sin grandes complicaciones.

Por fuera y por dentro

Estéticamente, se distingue de otros Omoda 5 por el frontal, con una nueva parrilla geométrica sin bordes, calada, y una nueva firma lumínica con luces diurnas horizontales, muy finas, siguiendo el diseño Sharp Blade. El techo es de tipo flotante y la caída trasera, tipo hatchback. Los colores disponibles son Gris Platinium, Negro Ópalo, Blanco Perlado, Rojo Intense, Gris Titanio y Azul Cósmico; además de las variantes bitono Blanco Perlado + techo negro, y Gris Titanio + techo negro para el acabado tope de gama. Todas ellas sin coste adicional.

Interior del nuevo Omoda 5 SHS / Omoda

En el interior, el Omoda 5 es tecnológico y espacioso. Destaca la pantalla doble integrada, compuesta por dos LCD de 12,3 pulgadascada una, dispuestas en curva para favorecer la visión. La palanca de las marchas se ha colocado detrás del volante y hay, obviamente, huecos portaobjetos y diferentes cargas, también inalámbrica, para dispositivos electrónicos.

Precio del nuevo Omoda 5 híbrido

Hay dos acabados para el Omoda 5, el Pure y el Premium. Ambos acabados vienen muy equipados de serie y la diferencia de precio entre el primero y el segundo son 3.000 euros.

Nuevo Omoda 5 SHS / Omoda

El precio del Omoda 5 híbrido es de 22.995 euros financiando. El precio de catálogo empieza a partir de los 32.400 euros, una diferencia de 1.500 euros con el Omoda 5 de gasolina.