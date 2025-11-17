Gama Audi e-hybrid: deportividad, versatilidad y eficiencia

Para los que no quieren dar (aún) el salto a la movilidad 100% eléctrica pero buscan la eficiencia y el estilo propio de una marca premium de confianza, Audi ofrece una gama muy completa que equipa lo mejor de dos mundos.

El híbrido enchufable (PHEV) aparece como la mejor opción del mercado en este sentido y desde la marca de los cuatro aros apuestan por 23 combinaciones posibles de carrocerías y variantes mecánicas. A3, A5, A6, A8, Q3, Q5, Q7 y Q8 forman la alineación.

Gama Audi e-hybrid / Audi

Audi tiene en sus ‘e-hybrid’ la fórmula perfecta. Toda la gama de modelos PHEV de Audi tienen en común una experiencia de conducción que combina seguridad, eficiencia, prestaciones, confianza, una gestión de la carga sencilla y una gran versatilidad para el uso diario.

¿Que ofrece? Conducción 100% eléctrica en el día a día, no solo en ciudad, gracias a las elevadas autonomías en modo EV. Reducción de emisiones y consumos. Versatilidad en viajes largos gracias al motor de combustión, además de la etiqueta CERO de la DGT.

Gama Audi e-hybrid / Audi

Audi concibe sus modelos PHEV como híbridos en paralelo, siempre con motor de combustión de gasolina. Los A3 y Q3 comparten el sistema PHEV con motor de gasolina 1.5 evo2, motor eléctrico integrado en un cambio S tronic de doble embrague de seis marchas, carga con CA hasta 11 kW y con corriente continua de hasta 50 kW.

Gama Audi e-hybrid / Audi

Los modelos basados en la plataforma PPC (A5, A6 y Q5) comparten sistema PHEV en este caso con motor 2.0 TFSI de gasolina y cambio S tronic de 7 marchas. Tanto el A8 como los Q7 y Q8 utilizan un motor V6 3.0 TFSI y una transmisión tiptronic de 8 velocidades.

Gama Audi e-hybrid / Audi

La segunda generación de la tecnología PHEV de Audi se caracteriza por baterías de mayor capacidad (hasta un 45% más) y más compactas (más densidad energética), gestión inteligente de la energía, mayor poder de recuperación de energía en frenada y desaceleración, modos de conducción EV, Hybrid, Hold y Charge, más potencia de recarga (hasta 11 kW en CA; y en A3 y Q3, además, posibilidad de carga con CC a 50 kW) y asistentes que gestionan el funcionamiento en función de la ruta de navegación.

Los modelos A3, Q3, A5, Q5 y A6 admiten carga con corriente alterna a una potencia de hasta 11 kW, mientras que los A8, Q7 y Q8 pueden cargar a potencias de hasta 7,4 kW. En el caso de los A3 y Q3, además, se puede recargar en puntos de carga de corriente continua con una potencia de hasta 50 kW, lo que permite pasar del 10 al 80% de capacidad de la batería en apenas media hora. Los clientes pueden utilizar el servicio Audi charging, que ofrece acceso a numerosos puntos de recarga en 28 países.