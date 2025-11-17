Los neumáticos tienen cada vez más complicado adaptarse a la climatología: lluvias torrenciales en otoño, calor adelantado, inviernos más suaves. En ese escenario tan ilógico y cambiante en el que resulta casi imposible acertar con el calzado correcto para tu vehículo, la decisión más lógica y segura sería adquirir un neumático que funcione bien todo el año y en cualquier clima y situación.

Es en este escenario donde entran en juego neumáticos como el Continental AllSeasonContact 2: un neumático todo tiempo diseñado para mantener el agarre y la eficiencia en cualquier situación, válido para turismos y SUV, con un rendimiento equilibrado y efectivo.

El Continental AllSeasonContact2 cuenta con certificación 3PMSF / Continental

El AllSeasonContact 2 ha sido desarrollado para adaptarse a cualquier tipo de tracción —delantera, trasera o total— y responde con seguridad sobre asfalto seco, mojado o cubierto de nieve ligera. La propuesta es clara: adaptarse al cambio estacional con una única solución que funcione todo el año y en casi cualquier circunstancia. Es perfecto, por tanto, para el conductor que vive en climas templados o variables, donde el invierno no justifica un juego específico de neumáticos de nieve ni el uso de cadenas, ya que cuenta con la certificación 3PMSF que lo homologa como neumático apto para circular en condiciones invernales, y donde no hace suficiente calor como para apostar todo por un compuesto exclusivamente de verano.

La clave está en su dibujo en forma de V, que multiplica los canales de evacuación del agua para evitar el aquaplaning y mejorar la estabilidad lateral. Los bloques se apoyan entre sí para conservar rigidez en curva y reducir la deformación durante la frenada. El resultado es una dirección más precisa y una sensación de control más limpia, incluso en lluvia intensa.

Más kilómetros

Más allá del comportamiento, hay un trabajo de ingeniería orientado también a la eficiencia. El AllSeasonContact 2 ofrece un 15 % más de kilometraje respecto a su antecesor y una menor resistencia a la rodadura, lo que se traduce en menos consumo de combustible o energía eléctrica. Es un beneficio directo para el conductor, tanto en costes como en impacto ambiental.

Este equilibrio se consigue gracias a los materiales empleados en la banda de rodadura y a una carcasa optimizada que controla la deformación del neumático. Cada giro de rueda disipa menos energía, reduciendo pérdidas por fricción y evitando desgastes irregulares. En la práctica, el coche rueda más suave y el neumático envejece mejor.

Tecnología Chili

El compuesto de goma del AllSeasonContact 2 incorpora además las tecnologías Chili, una combinación de polímeros y refuerzos que adaptan la rigidez del neumático a las condiciones de temperatura y superficie. De este modo, el material permanece flexible a bajas temperaturas y mantiene su estabilidad térmica cuando el asfalto se calienta, garantizando así una distancia de frenado corta y un agarre sólido en distintos tipos de escenarios.

Los Continental AllSeasonContact2 cuentan con tecnología Chili y dibujo en forma de 'V'. / Continental

Esta versatilidad y capacidad de adaptación convierten al AllSeasonContact 2 en un neumático excelente para los desplazamientos cotidianos: ciudad, carretera, autovía o escapadas a zonas de montaña. Su rendimiento no depende por tanto de las condiciones de una estación concreta, sino de una arquitectura que se adapta a la variabilidad del clima.

Gama ampliada

Continental ha ampliado la gama del AllSeasonContact 2 durante 2025, incorporando tres nuevas medidas de llanta 22, con lo que su cobertura se extiende desde 15 hasta 22 pulgadas. Esto permite equipar desde utilitarios y berlinas hasta SUV de gran tamaño, un segmento donde el neumático todo tiempo cobra todavía más sentido práctico.

La compatibilidad con diferentes tipos de tracción refuerza esa polivalencia. Tanto en coches ligeros como en SUV de tracción total, la estructura interna del neumático se adapta para mantener estabilidad y agarre sin comprometer la comodidad de marcha en ninguno de los terrenos.

Neumaticos «a prueba»

El trabajo técnico de Continental se ha reflejado en los principales test europeos. En 2025, el AllSeasonContact 2 se impuso en la comparativa de neumáticos todo tiempo de ADAC, elaborada junto a TCS y ÖAMTC. El resultado fue claro: calificación de “altamente recomendado” frente a dieciséis competidores. Los evaluadores destacaron su equilibrio entre agarre en mojado, estabilidad y eficiencia energética, situándolo como una referencia del segmento.

Más allá de la medalla, lo que importa al usuario es el perfil que describen esas pruebas: un neumático sin puntos débiles, capaz de mantener la seguridad y el confort en todas las condiciones.

No todos los conductores necesitan un neumático de invierno ni buscan un modelo deportivo. La mayoría exige seguridad, eficiencia y durabilidad, sin complicaciones. El AllSeasonContact 2 cumple a la perfección.