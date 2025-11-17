Si tienes un accidente y no utilizas la nueva baliza V16, podrías acabar en la cárcel

A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos que circulen por España deberán llevar de forma obligatoria la nueva baliza V16 conectada y homologada. El dispositivo, que sustituye a los tradicionales triángulos de emergencia, no solo emite una luz visible en caso de avería o accidente, sino que también transmite la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0 en tiempo real. Pero más allá de la multa económica, que puede ir de 80 a 200 euros, no cumplir con esta obligación puede tener consecuencias legales mucho más graves.

Uso de la baliza V16 en un accidente / Edgar Vivó

La consultora Impulso by PONS ha publicado un informe en el que advierte de cinco riesgos jurídicos que pueden afectar a conductores, propietarios e incluso fabricantes por no cumplir con la normativa de la V16. A falta de poco más de un mes para que entre en vigor, desconocer la norma no exime de su cumplimiento, y sus implicaciones van mucho más allá de una simple sanción administrativa.

Consecuencias penales

En situaciones graves, como un accidente con víctimas, no haber señalizado correctamente puede ser interpretado como una imprudencia grave. Si un juez considera que la ausencia de la V16 fue causa directa del daño, el conductor se enfrenta a penas de prisión y retirada del carné de conducir. Esto adquiere aún más relevancia si el implicado es conductor profesional.

Riesgo de quedarse sin cobertura del seguro

Las compañías aseguradoras pueden acogerse a la “acción de repetición” para reclamar al conductor el dinero abonado a los perjudicados si se demuestra que hubo un incumplimiento grave de las normas, al no utilizar la V16. Es decir, en caso de siniestro, el conductor no solo tendría que responder personalmente por los daños, sino que además perdería toda protección económica frente a terceros.

Si no utilizas la baliza V16 el seguro podría reclamar al conductor el dinero abonado a los perjudicados / Edgar Vivó

Responsabilidad civil

En caso de accidente o avería, si el conductor no utiliza la V16 o emplea una baliza no homologada, puede ser considerado responsable civil directo si otro usuario de la vía sufre daños por falta de visibilidad o advertencia. Eso abre la puerta a reclamaciones judiciales e indemnizaciones económicas que no cubrirá el seguro si se demuestra negligencia.

Doble responsabilidad administrativa

La ley distingue entre dos responsables: el propietario del vehículo, que debe garantizar que el coche dispone de la baliza y que está en condiciones adecuadas; y el conductor, que es quien debe utilizarla correctamente. Ambos pueden ser sancionados si no se cumplen las disposiciones del Reglamento General de Vehículos y del Reglamento de Circulación. La sanción económica oscila entre 80 y 200 euros, pero el expediente sancionador podría tener consecuencias si se produce un accidente.

Accidente nocturno con señalización de la baliza V16 / Edgar Vivó

Multas millonarias

La obligación no afecta solo a conductores. Los fabricantes, laboratorios e importadores están sujetos a la Ley de Seguridad Industrial. Si comercializan balizas sin los estándares legales, se enfrentan a multas que van desde 60.000 hasta 100 millones de euros, e incluso a la suspensión o cierre de su actividad hasta cinco años. A estas alturas, utilizar una baliza no homologada no solo es arriesgado: puede implicar que ni siquiera esté legalmente en el mercado.

Un caso único en Europa

España será el único país europeo en exigir de forma obligatoria una baliza conectada V16. Y aunque el objetivo es mejorar la seguridad y evitar que los conductores se bajen del coche en una situación de riesgo, las críticas no han cesado. Hay expertos que señalan que, en determinados escenarios, los triángulos siguen siendo más visibles. Otros denuncian una posible privatización de la señalización de emergencia en carretera, al estar todo el sistema de conectividad centralizado en una plataforma digital con intermediarios privados.

La buena noticia es que el precio de estos dispositivos ha bajado en los últimos meses y ya es posible encontrarlos por menos de 30 €, pero hay que asegurarse de que estén en la lista oficial de dispositivos autorizados por la DGT. De lo contrario, no solo no sirve, puede meterte en un lío legal del que es difícil salir. Porque, en este caso, la multa es solo el principio.