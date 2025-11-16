Especial Neopremium
Omoda 5, el híbrido no enchufable
El Omoda 5 SHS-H es el nuevo SUV híbrido tradicional, sin enchufes y con la etiqueta Eco de la DGT, que va a llegar al mercado español
El ascenso arrollador de Omoda en el mercado español es innegable.
Con una lista de varios motores, también compartidos con Jaecoo, a finales de este 2025 llegará al mercado una nueva opción. Esta vez, sin necesidad de enchufar, con una gran eficiencia y con etiqueta Eco de la DGT.
Ahora, híbrido tradicional
Se trata del nuevo Omoda 5 SHS-H, que algunos habrán visto como Omoda SHS. Esa última H final hace referencia su tren motriz, un híbrido autorrecargable, que combina un motor 1.5 Turbo con uno eléctrico integrado en la transmisión y una batería de 1,83 kWh.
El resultado es una potencia total combinada de 224 CV y unos consumos homologados de 5,3 litros cada 100 kilómetros. Promete una autonomía conjunta de más de 1.000 kilómetros y, con estas cifras, una gran eficiencia.
Es un SUV del segmento B, uno de los preferidos por los conductores españoles, con 4,44 metros de largo y 1,58 de alto. Omoda ha querido darle a este 5 un estilo algo más deportivo con una caída estilo coupé del techo.
Precio del Omoda 5 SHS-H
En el exterior se presenta como un coche moderno, con una parrilla sin bordes y una característica firma lumínica. Las llantas pueden ser de 17 o 18 pulgadas.
En el interior, el Omoda 5 goza de una pantalla doble curva de 12,3 pulgadas y un cómodo túnel central, flotante, con controles físicos integrados.
El precio del nuevo Omoda 5 SHS-H empieza por debajo de los 24.000 euros, financiando. Este coche tiene muchos puntos fuertes por los que apostar.
- Profunda alarma': La Comisión Europea indigna a eurodiputados y sociedad civil con una desregulación digital para satisfacer a los gigantes de la inteligencia artificial
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Encarnita Polo muere asesinada por estrangulamiento en la residencia de mayores en la que vivía
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- Unos 55.000 hogares de L'Hospitalet de Llobregat empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- El delito oculto que puede inhabilitar al fiscal general si no hay prueba para condenarle por filtrar datos de González Amador
- Una fuga de gas en Barcelona obliga a cerrar locales y a confinar vecinos por precaución
- Àlex Márquez: “Si un día, luchando con Marc, nos caemos, será porque uno de los dos la ha cagado”