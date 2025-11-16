Omoda 5, el híbrido no enchufable

El ascenso arrollador de Omoda en el mercado español es innegable.

Con una lista de varios motores, también compartidos con Jaecoo, a finales de este 2025 llegará al mercado una nueva opción. Esta vez, sin necesidad de enchufar, con una gran eficiencia y con etiqueta Eco de la DGT.

Ahora, híbrido tradicional

Se trata del nuevo Omoda 5 SHS-H, que algunos habrán visto como Omoda SHS. Esa última H final hace referencia su tren motriz, un híbrido autorrecargable, que combina un motor 1.5 Turbo con uno eléctrico integrado en la transmisión y una batería de 1,83 kWh.

Omoda 5 SHS-H / Omoda y Jaecco

El resultado es una potencia total combinada de 224 CV y unos consumos homologados de 5,3 litros cada 100 kilómetros. Promete una autonomía conjunta de más de 1.000 kilómetros y, con estas cifras, una gran eficiencia.

Es un SUV del segmento B, uno de los preferidos por los conductores españoles, con 4,44 metros de largo y 1,58 de alto. Omoda ha querido darle a este 5 un estilo algo más deportivo con una caída estilo coupé del techo.

Precio del Omoda 5 SHS-H

En el exterior se presenta como un coche moderno, con una parrilla sin bordes y una característica firma lumínica. Las llantas pueden ser de 17 o 18 pulgadas.

Omoda 5 SHS-H / Omoda y Jaecco

En el interior, el Omoda 5 goza de una pantalla doble curva de 12,3 pulgadas y un cómodo túnel central, flotante, con controles físicos integrados.

El precio del nuevo Omoda 5 SHS-H empieza por debajo de los 24.000 euros, financiando. Este coche tiene muchos puntos fuertes por los que apostar.