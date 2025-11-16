Lexus NX, off-road y muy sofisticado

Hablar de Lexus es hablar de coches sofisticados y tecnológicos. El uso de materiales nobles y de alta calidad en los interiores y el diseño exterior elegante y a temporal están enfocados en convertir de la conducción una experiencia inolvidable.

El Lexus NX se coloca en el segmento de los SUV-D, con su carrocería de 4,66 metros de largo.

Además, es un SUV que solo se comercializa con motores hibridos. El primero es el NX 350h, un híbrido tradicional con un cuatro cilindros y 242 CV de potencia. Puede ser de tracción delantera o total.

Lexus NX / Lexus

El siguiente es el NX 450h, un híbrido enchufable con una potencia total de 306 CV y una autonomía eléctrica de 63 kilómetros. Este motor cuenta con tracción a las cuatro ruedas.

La gama de acabados para el Lexus NX consta de cuatro opciones: Premium, Executive, F Sport y Luxury, aunque el motor híbrido con tracción delantera solo está disponible en los acabados Premium y Executive.

Lexus NX Overtrail

Pero, además, la gama NX de Lexus sumó a principios de este año a su catálogo la versión Overtrail, mucho más preparada para terrenos off-road.

Cuenta con una suspensión elevada que ofrece una distancia total al suelo de 20 centímetros y llantas de aleación de 18 pulgadas.

El motor escogido para mover este Lexus NXOvertrail es el híbrido de 242 CV y tracción total.

Se distingue del resto de versiones por detalles estéticos en negro, además de sus prestaciones, y un interior exclusivo de esta versión.