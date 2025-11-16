Carfax, transparencia para el mercado de vehículos de ocasión

El mercado de coches usados se ha consolidado como una de las principales opciones de movilidad para millones de conductores en España. La subida de precios en los vehículos nuevos, la incertidumbre sobre las normativas medioambientales y el aumento de los costes de mantenimiento han empujado a muchos compradores hacia el vehículo de ocasión.

En este contexto, hablar de transparencia no es un lujo ni un detalle adicional: es la condición que marca la diferencia entre una compra segura y una compra llena de dudas, es decir, el factor que garantiza la seguridad, confianza y profesionalización del sector.

La transparencia en el mercado de vehículos de ocasión no debe verse como un lujo, sino como una cuestión indispensable. La compra de un vehículo representa una de las inversiones más importantes en la vida de cualquier familia. Y, sin embargo, no siempre se afronta con garantías reales.

Revisión de un vehículo de segunda mano antes de su venta / Carfax

Actualmente, la manipulación de cuentakilómetros, la ocultación de cargas administrativas o la falta de información sobre averías graves siguen siendo prácticas detectadas en el sector.

Desde hace años, Carfax trabaja para que cualquier comprador pueda tomar decisiones con información real y verificada, con excelentes resultados. La compañía dispone de datos relevantes de la práctica totalidad del parque móvil español y ha emitido una gran cantidad de informes que permiten conocer aspectos esenciales como el historial de kilometraje, cargas administrativas o cambios de titularidad. Esta labor ha contribuido a que la transparencia se convierta en un estándar cada vez más demandado en el mercado.

En España se venden más del doble de vehículos de ocasión que nuevos, y la tendencia hace prever que la adquisición de un coche de segunda mano será algo cada vez más común. Según los últimos datos disponibles, más de 4 millones de coches superan los 250.000 kilómetros recorridos, y la media de edad del parque móvil se sitúa en más de 14 años. Estos datos remarcan la importancia de contar con historiales fiables.

Día mundial del coche usado

“Necesitamos un mercado de coches de segunda mano más transparente y confiable, y eso solo podemos ofrecerlo desde Carfax, donde contamos con las herramientas y la experiencia necesarias para proporcionar a los futuros compradores informes detallados con el historial del vehículo”, destaca Frank Brüggink, CEO y fundador de Carfax. Bajo estos valores de lucha por un mercado de ocasión más justo para todos, Carfax ha instaurado el Día Mundial del Coche Usado, como una oportunidad de reflexionar sobre el rumbo de los mercados de V.O.