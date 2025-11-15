Renault, eléctricos, eficientes y con pedigrí

Renault sigue dando pasos al frente en materia de electrificación y lo hace desdoblando su estrategia con híbridos de primer orden y eléctricos asequibles y de gran proyección . Desde la división Ampere (dedicada al desarrollo de modelos 100% eléctricos) lanzan la propuesta más atrevida y con mayor recorrido del sector. Con nombre propio: Renault 5, Renault 4 y Renault Twingo. Su apellido es E-Tech

La marca del rombo ha cimentado su camino en los modelos míticos de su historia, los más populares. Empezó con R5 el pasado año, ha seguido en 2025 con el R4 y el próximo año lo hará con el versátil Twingo. Tres estrellas para el firmamento de Ampere.

Renault Twizy, modelo de coche eléctrico ofertado para alquiler. / Renault

En 2009 Renault hizo una apuesta pionera y en el estand del salón de Fráncfort los protagonistas fueron cuatro coches 100% eléctricos, los prototipos de Twizy, Fluence, Zoe y Kangoo. En 2012, todos ellos, ya rodaban por las calles.

Hoy, 16 años después, la gama eléctrica de Renault (fruto de la Renaulution) ya tiene un peso específico importante. Los E-Tech de Renault son el Renault 5, Renault 4, Megane, Scenic y el Twingo. Todo ello sin olvidar otro terreno abonado para Renault, la gama de comerciales ligeros, que cuenta con versión E-Tech eléctrica para Kangoo, Trafic y Master.

Renault Scenic E-Tech eléctrico / Renault

Y es que la electrificación total, aunque lenta, tampoco le va tan mal a la marca que pilota Fabrice Cambolive. En sus vitrinas dos premios de The Car Of The Year (mejor coche europeo) conseguidos de forma consecutiva (solo Fiat había logrado un doblete en los años 70) con el Renault Scénic y el Renault 5.

Tres tenores

El Renault 5 fue el primero de los mitos en lanzarse a la conquista de un mercado que busca un coche eléctrico asequible, cumpliendo así la promesa del entonces presidente Luca de Meo de posicionar un modelo por debajo de los 25.000 euros. Y casi sin tiempo para asentarse en el mercado, este año ha irrumpido con fuerza el Renault 4, el mítico 4 latas que se posiciona como uno de los candidatos también este año al trono europeo.

Renault 5 E-Tech, The Car Of The Year 2025 / Xavier Pérez

El R5 se ofrece en el mercado con dos baterías, una de 44 kWh y otra de 52 kWh, y presenta una gama de potencias de 95, 120 y 150 CV. Parte de 23.726 euros con propuestas de financiación de 99 euros al mes y autonomías entre 312 y 410 kilómetros.

Renault 5 Turbo E-Tech / Renault

Paralelamente, y para los más nostálgicos (y solventes económicamente) del mundo de la competición, El Renault 5 E-Tech cuenta con una versión de ensueño, el Turbo 3E, con 544 CV de potencia, batería de 70 kWh, dos motores eléctricos y un precio de 160.000 euros. Lo dicho, imprescindible para soñar.

Nuevo Renault 4 E-Tech / Renault

Este año ha llegado el Renault 4 E-Tech, más familiar, con más espacio interior y con una silueta menos extrema que su hermano. ¿Quién no tuvo alguien en la familia con un R4?. Propone las mismas baterías que el R5, con 40 y 52 kWh y presenta motores con 120 y 150 CV, autonomías de 308 y 408 kilómetros y desde 28.771 euros.

Renault Twingo E-Tech / Renault

El último en salir a la pasarela es el Renault Twingo, cuyo prototipo pudimos ver recientemente en exclusiva en China. El modelo se ha desarrollado a nivel de ingeniería en China, pero se fabricará en Europa. Fiel al estilo del primer Twingo y con el toque de diseño de la española Paula Fabregat, el utilitario que llegará en 2026 presenta una batería de 27 kWh y promete una autonomía de 260 kilómetros. Su precio estará en 20.000 euros (sin ayudas), lo cual supone un punto de inflexión en esa democratización del coche eléctrico. Renault y su división Ampere aún tienen mucho que contar.