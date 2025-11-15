Nissan Micra, una apuesta con energía

El nuevo Nissan Micra recoge el testigo de uno de los modelos que han marcado la historia de la marca japonesa y lo reinterpreta en versión 100% eléctrica.

Recuerda al Micra de otras generaciones con unos faros redondeados colocados en una posición alta sobre el capó. No obstante, esta generación se construye sobre la plataforma AmpR small.

Mide menos de cuatro metros de largo y la capacidad del maletero se coloca en los 326 litros y cuenta con un doble fondo para guardar los cables de recarga.

Nuevo Nissan Micra / Nissan

En movimiento, el Nissan Micra tiene buen comportamiento y acelera con alegría. Gracias a su plataforma y la suspensión trasera multi-link, mantiene el aplomo en las curvas y la sensación de control. La dirección del Nissan Micra también da satisfacción, permite manejar el coche con comodidad y precisión.

En la versión tope de gama, el Micra incluye unas pequeñas levas detrás del volante para regular la intensidad de la frenada regenerativa y un extra habitual en Nissan: el conocido e-Pedal.

Precio y gama

Con el nuevo Micra, Nissan ofrece un producto con una gama sencilla y bien equipada desde las versiones de acceso.

Nuevo Nissan Micra / Nissan

Hay dos Micras a elegir: uno con batería de 40 kWh, con 317 kilómetros de autonomía y 120 CV; otro con batería de 52 kWh, 416 kilómetros y 150 CV. Hay tres acabados: Acenta, Conecta y Tekna.

Los precios, con ayudas y financiando, arrancan en los 17.550 euros. La versión tope de gama empieza en los 25.000 euros.