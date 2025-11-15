Llega la gama Tribe Edition de Cupra

Cupra amplía su gama con las nuevas Tribe Edition, una serie especial que combina diseño exclusivo y materiales sostenibles con el espíritu que define la comunidad Cupra. Formentor, León, León Sportstourer y el próximo SUV Terramar estrenan esta edición con un enfoque común: estética diferenciadora, interior exclusivo y materiales responsables con el planeta.

Cupra Tribe Editions / Cupra

Cada modelo se ofrece con dos colores exteriores: Century Bronze y Cliff Grey, ambos con acabado mate, poco habitual en modelos de producción en serie. En todos los casos se incorporan llantas de aleación Sport Black de 19 pulgadas, carcasas de retrovisores en negro brillante, logos oscurecidos y un difusor trasero rediseñado. El Formentor, además, suma un alerón trasero sobredimensionado, lo que acentúa aún más su espíritu deportivo.

Cupra Tribe Editions / Cupra

En el interior, la identidad Tribe se plasma en los nuevos asientos Cup Bucket (según versión), tapizados con Seaqual Yarn, una microfibra fabricada a partir de plásticos recuperados del mar. Las costuras en tono Copper añaden un atractivo contraste visual, al igual que los detalles decorativos del salpicadero, la consola y los paneles de las puertas.

Cupra Tribe Editions / Cupra

Las Tribe Edition de Cupra no introducen novedades técnicas, pero sí elevan el componente emocional y visual de la gama, ofreciendo un plus de diferenciación sin renunciar a la deportividad. Estarán disponibles en el último trimestre de 2025, como parte del impulso de Cupra hacia una gama más expresiva, conectada y comprometida.