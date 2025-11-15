Seal U DM-i, el BYD para ir al fin del mundo

En un un mercado cada vez más poblado de híbridos enchufables, el BYD Seal U DM-i se desmarca con una autonomía combinada real de hasta 1.125 km. Con esta propuesta PHEV, la firma china plantea una de las opciones más interesantes para quienes buscan un SUV cómodo, bien equipado y sin limitaciones en el uso diario o en trayectos largos pese a disfrutar de la etiqueta CERO de la DGT.

BYD Seal U DM-i / BYD

El BYD Seal U DM-i está disponible en tres versiones (Boost, Comfort y Design), pero es la versión Comfort la que ofrece el equilibrio más interesante para el usuario medio. Gracias a una batería Blade de 26,6 kWh, el modelo alcanza 125 km de autonomía eléctrica en ciclo combinado WLTP, una cifra muy superior a la media del segmento. Incluso en condiciones urbanas, puede llegar hasta 177 km en modo 100% eléctrico.

Pero donde realmente se desmarca este SUV del segmento D es en su capacidad conjunta: combinando el motor eléctrico y el de combustión, el Seal U DM-i Comfort permite recorrer hasta 1.125 km sin necesidad de recargar ni repostar. Una cifra que elimina por completo la preocupación por la autonomía, tanto en el uso cotidiano como en los viajes más largos.

Sistema híbrido Dual Mode

Con el sistema DM-i (Dual Mode Intelligent) es el vehículo el que decide de forma autónoma cuándo emplear energía eléctrica o térmica, y lo hace con una transición imperceptible. En modo EV, el coche funciona como un eléctrico puro, ideal para trayectos urbanos o cortos. En modo HEV, el motor térmico asiste en aceleraciones o cuando la batería baja del nivel establecido, asegurando una conducción sin sobresaltos. Además, la batería se mantiene operativa gracias al sistema de regeneración y la capacidad del motor térmico para recargarla sobre la marcha, con un umbral ajustable entre el 25% y el 70%, lo que garantiza que el coche siempre pueda moverse en modo eléctrico cuando sea necesario.

BYD Seal U DM-i / BYD

El conjunto mecánico de la versión Comfort combina un motor gasolina de 1.5 litros y 98 CV con un motor eléctrico de 197 CV (145 kW), logrando una potencia conjunta de 218 CV y 300 Nm de par máximo. No es un coche pensado para correr, pero sí para moverse con solvencia, pudiendo acelerar de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza los 170 km/h.

Quienes busquen algo más deportivo pueden optar por la versión Design con dos motores eléctricos, uno en cada eje, lo que le permite disfrutar de tracción total. A esto se suma una mayor potencia con 324 CV (238 kW) y un par máximo notablemente superior. El resultado es una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 5,9 segundos. La autonomía eléctrica en este caso se traduce en 70 km.

Carga rápida

Todas las versiones del Seal U DM-i permiten carga en corriente alterna trifásica hasta 11 kW y en corriente continua hasta 18 kW, lo que permite recuperar del 30 al 80% de la batería en unos 35 minutos. Además, incluye la función V2L, que permite alimentar dispositivos externos o incluso cargar otro vehículo eléctrico .

Interior del BYD Seal U / BYD

Aunque su sistema híbrido incluye una batería de considerable tamaño, el espacio no se ve comprometido. El maletero ofrece 450 litros de capacidad, que se amplían hasta 1.465 litros con los asientos traseros abatidos. La habitabilidad interior está bien resuelta, con una plataforma adaptada a este tipo de configuración sin sacrificar espacio para los ocupantes.

El equipamiento de serie es uno de los puntos fuertes del modelo: incluye pantalla central giratoria de 15,6”, instrumentación digital de 12,3”, asientos delanteros calefactados y ventilados con ajuste eléctrico, tapicería en cuero vegano, techo panorámico eléctrico y un sistema de sonido Infinity con 10 altavoces. En seguridad, tampoco se queda corto, con una completa dotación de ADAS que integra asistentes activos, sensores, cámaras y radares.

Ventajas y garantías

Gracias a su capacidad eléctrica y su autonomía, toda la gama Seal U DM-i cuenta con la etiqueta CERO de la DGT, lo que facilita el acceso a zonas restringidas y ventajas fiscales. Además, BYD respalda su producto con una garantía de 6 años o 150.000 km, y hasta 8 años o 200.000 km para la batería, siempre que mantenga al menos el 70% de su capacidad original.

BYD Seal U DM-i Comfort / BYD

El BYD Seal U DM-i incorpora un equipamiento de serie difícil de igualar en su segmento, con pantalla central giratoria de 15,6 pulgadas, instrumentación digital de 12,3”, asientos delanteros con ajuste eléctrico, calefacción y ventilación, y techo panorámico.

A pesar de contar con una batería de gran capacidad bajo el suelo, el BYD Seal U DM-i mantiene un habitáculo amplio y confortable para cinco pasajeros, con buena altura al techo y espacio longitudinal, además de un maletero de 450 litros.