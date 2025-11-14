s900, el buque insignia de Ebro

El nuevo Ebro s900 PHEV es la propuesta más grande y ambiciosa de la marca española, tras el lanzamiento previo de los s400, s700 y s800. Se trata de un SUV de lujo de 7 plazas, tracción total y orientación claramente familiar y tecnológica. Su sistema híbrido enchufable combina un motor 1.5 TGDI con tres motores eléctricos, entregando hasta 425 CV y 140 km en modo eléctrico, una cifra líder en su categoría gracias a la batería de 34,46 kWh. Además, en carga rápida, alcanza 71 kW en corriente continua, pasando del 30 al 80 % en solo 25 minutos, y dispone de la función V2L para alimentar dispositivos externos. Otra gran ventaja de este sistema es que la autonomía total supera los 1.000 km.

Ebro S900 / Ebro

Con 4,81 metros de largo y una distancia entre ejes de 2.800 mm, ofrece una gran habitabilidad sin renunciar a una conducción eficaz. Se apoya en la nueva plataforma T2X del grupo Chery, diseñada para modelos electrificados, con una suspensión trasera multibrazo en H de aluminio y un 85 % de aceros de alta resistencia. Puede funcionar con hasta cuatro modos de propulsión distintos y siete programas de conducción, adaptándose a cualquier uso y superando cualquier reto, incluso fuera del asfalto.

Ebro S900 / Ebro

Por supuesto, cuenta con lo último en tecnología, como sofisticadas pantallas HD para la instrumentación o el sistema multimedia, y los avances en seguridad más punteros, destacando el aparcamiento totalmente autónomo o visión HD 540°. La conectividad corre a cargo de la app ErboAuto, con gestión remota del climatizador y carga. Con 7 años de garantía o 150.000 km (8 años para el sistema eléctrico), el s900 PHEV se venderá en más de 80 puntos oficiales en España antes de acabar el año.

Ebro S900 / Ebro

El interior del s900 está diseñado para transmitir sofisticación. La disposición horizontal del salpicadero, el uso de superficies limpias y la combinación de materiales suaves con detalles en negro satinado y aluminio refuerzan una estética cuidada. La gran pantalla flotante de 15,6´´ remarca el protagonismo de la tecnología en este modelo.

El Ebro s900 ofrece una configuración interior de 7 plazas reales en disposición 2+3+2. La integración de la tercera fila mantiene la coherencia del diseño y permite ampliar la habitabilidad sin sacrificar el confort.