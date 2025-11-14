Especial Neopremium
s900, el buque insignia de Ebro
Con 7 plazas reales, 425 CV de potencia combinada y 140 kilómetros en modo 100% eléctrico, el nuevo SUV de Ebro se posiciona como una de las propuestas híbridas enchufables más completas del mercado
El nuevo Ebro s900 PHEV es la propuesta más grande y ambiciosa de la marca española, tras el lanzamiento previo de los s400, s700 y s800. Se trata de un SUV de lujo de 7 plazas, tracción total y orientación claramente familiar y tecnológica. Su sistema híbrido enchufable combina un motor 1.5 TGDI con tres motores eléctricos, entregando hasta 425 CV y 140 km en modo eléctrico, una cifra líder en su categoría gracias a la batería de 34,46 kWh. Además, en carga rápida, alcanza 71 kW en corriente continua, pasando del 30 al 80 % en solo 25 minutos, y dispone de la función V2L para alimentar dispositivos externos. Otra gran ventaja de este sistema es que la autonomía total supera los 1.000 km.
Con 4,81 metros de largo y una distancia entre ejes de 2.800 mm, ofrece una gran habitabilidad sin renunciar a una conducción eficaz. Se apoya en la nueva plataforma T2X del grupo Chery, diseñada para modelos electrificados, con una suspensión trasera multibrazo en H de aluminio y un 85 % de aceros de alta resistencia. Puede funcionar con hasta cuatro modos de propulsión distintos y siete programas de conducción, adaptándose a cualquier uso y superando cualquier reto, incluso fuera del asfalto.
Por supuesto, cuenta con lo último en tecnología, como sofisticadas pantallas HD para la instrumentación o el sistema multimedia, y los avances en seguridad más punteros, destacando el aparcamiento totalmente autónomo o visión HD 540°. La conectividad corre a cargo de la app ErboAuto, con gestión remota del climatizador y carga. Con 7 años de garantía o 150.000 km (8 años para el sistema eléctrico), el s900 PHEV se venderá en más de 80 puntos oficiales en España antes de acabar el año.
El interior del s900 está diseñado para transmitir sofisticación. La disposición horizontal del salpicadero, el uso de superficies limpias y la combinación de materiales suaves con detalles en negro satinado y aluminio refuerzan una estética cuidada. La gran pantalla flotante de 15,6´´ remarca el protagonismo de la tecnología en este modelo.
El Ebro s900 ofrece una configuración interior de 7 plazas reales en disposición 2+3+2. La integración de la tercera fila mantiene la coherencia del diseño y permite ampliar la habitabilidad sin sacrificar el confort.
