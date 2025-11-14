La nueva Ram Rampage llega a Europa, directa desde Brasil, con dos versiones diésel y gasolina

Ram irrumpe en Europa en un segmento hasta ahora poco explorado con el lanzamiento de la Rampage, una pick-up compacta que promete combinar la practicidad de un SUV con la robustez y el carácter propios de la marca estadounidense.

Presentada en primicia europea durante Fieracavalli 2025, en Verona, este modelo marca un nuevo capítulo para Ram en el continente, posicionándose como una alternativa premium, versátil y tecnológicamente avanzada dentro del segmento C, fabricada y diseñada íntegramente en Brasil.

Dos versiones

Por un lado, la Rampage Rebel, orientada al uso todoterreno, equipa un motor 2.2 Multijet Turbo Diesel de 200 caballos y 450 Nm de par, asociado a una transmisión automática de nueve velocidades y tracción total 4x4. Su robustez se complementa con una capacidad de carga de más de una tonelada y neumáticos Pirelli All-Terrain, lo que la convierte en una compañera ideal para quienes disfrutan de la aventura.

En el extremo más deportivo se sitúa la Rampage R/T, impulsada por el motor 2.0 Hurricane 4 turbo gasolina con 272 caballos y 400 Nm. Capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 6,9 segundos, ofrece un comportamiento ágil y preciso gracias a una suspensión rebajada, llantas de 19 pulgadas y un diseño exterior de líneas más aerodinámicas.

Ram Rampage RT / Stellantis

En la versión R/T, el volante deportivo y el botón R/T Mode permiten ajustar la respuesta del acelerador y la dirección, ofreciendo una experiencia de conducción más emocional.

Ambas versiones comparten el ADN de la marca: potencia, capacidad y tecnología, con una tracción 4x4 que distribuye automáticamente la fuerza entre ejes y un modo 4WD Low para afrontar terrenos difíciles.

Diseño con carácter

La Rampage hereda el lenguaje estético musculoso tan característico de Ram, con proporciones equilibradas y un diseño que impone desde cualquier ángulo. Destacan sus faros full LED con intermitentes dinámicos, los antinieblas con función cornering y una caja de carga de 980 litros, todo ello pensado para maximizar la funcionalidad sin sacrificar la elegancia.

La Rebel se distingue por detalles en negro y grafito, así como por sus protecciones específicas para conducción off-road, mientras que la R/T apuesta por un estilo más refinado, con acabados en negro brillante y un techo contrastado.

Interior premium

El habitáculo de la Rampage se distancia de lo habitual en el segmento de las pick-ups. El diseño, centrado en el conductor, combina materiales suaves al tacto, cuero o ante según la versión, e iluminación ambiental LED que aporta un aire sofisticado.

Ram Rampage / Stellantis

El sistema de infoentretenimiento integra una pantalla táctil de 12,3 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, acompañada de un cuadro digital de 10,3 pulgadas y un sistema de sonido Harman Kardon de 9 altavoces con subwoofer.

A ello se suman seis puertos USB, un selector de marchas giratorio y 35 litros de compartimentos de almacenamiento, que refuerzan la funcionalidad sin comprometer el confort.

Seguridad

La tecnología de asistencia al conductor es otro de los pilares de este modelo. La Rampage incorpora un paquete ADAS de nivel 2, con funciones avanzadas como Traffic Jam Assist, Highway Assist y Hands-off Detection, capaces de ajustar la velocidad y mantener el carril de forma semiautónoma.

Ram Rampage / Stellantis

A ello se suman sistemas de frenado automático de emergencia, detección de peatones y ciclistas, control de crucero adaptativo con Stop&Go, alerta de punto ciego, tráfico cruzado trasero y siete airbags de serie.