MG HS, mucho más que un híbrido

El nuevo MG HS Hybrid+ aterriza con una propuesta clara: ofrecer mucho por muy poco. Este SUV híbrido, que no necesita cable ni punto de carga, combina 225 CV de potencia con una autonomía que supera los 1.000 km. Todo por 29.990 euros, un precio que lo coloca por debajo de sus principales rivales.

Zaga del MG HS Hybrid+ / MG

La clave está en su sistema Hybrid+, que une un motor de gasolina de 1.5 litros con otro eléctrico alimentado por una batería de 1,8 kWh. Gracias a este sistema, el consumo medio se queda en tan solo 5,5 l/100 km, una cifra destacable para un SUV con este nivel de potencia.

Vista lateral del MG HS Hybrid+ / MG

Pero el nuevo MG HS Hybrid+ no va solo de cifras. Lo que se nota al volante es una entrega de potencia directa, con una respuesta al acelerador rápida y sin tirones. Parte del mérito es de la nueva transmisión automática de dos velocidades, que sustituye al clásico variador continuo de muchos híbridos.

Interior del MG HS Hybrid+ / MG

Por dentro, el HS mantiene la receta habitual de MG: buenos materiales, espacio de sobra y generosa tecnología. Las dos pantallas de 12,3 pulgadas presiden un salpicadero bien resuelto. Hay conectividad completa con Android Auto y Apple CarPlay, carga inalámbrica en las versiones que reciben un equipamiento más elevado y un nivel de confort que convence desde el primer trayecto.