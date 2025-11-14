Especial Neopremium
MG HS, mucho más que un híbrido
MG lanza el nuevo HS Hybrid+, un SUV híbrido de última generación que combina potencia, eficiencia y gran autonomía, sin necesidad de enchufe
El nuevo MG HS Hybrid+ aterriza con una propuesta clara: ofrecer mucho por muy poco. Este SUV híbrido, que no necesita cable ni punto de carga, combina 225 CV de potencia con una autonomía que supera los 1.000 km. Todo por 29.990 euros, un precio que lo coloca por debajo de sus principales rivales.
La clave está en su sistema Hybrid+, que une un motor de gasolina de 1.5 litros con otro eléctrico alimentado por una batería de 1,8 kWh. Gracias a este sistema, el consumo medio se queda en tan solo 5,5 l/100 km, una cifra destacable para un SUV con este nivel de potencia.
Pero el nuevo MG HS Hybrid+ no va solo de cifras. Lo que se nota al volante es una entrega de potencia directa, con una respuesta al acelerador rápida y sin tirones. Parte del mérito es de la nueva transmisión automática de dos velocidades, que sustituye al clásico variador continuo de muchos híbridos.
Por dentro, el HS mantiene la receta habitual de MG: buenos materiales, espacio de sobra y generosa tecnología. Las dos pantallas de 12,3 pulgadas presiden un salpicadero bien resuelto. Hay conectividad completa con Android Auto y Apple CarPlay, carga inalámbrica en las versiones que reciben un equipamiento más elevado y un nivel de confort que convence desde el primer trayecto.
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un informe impulsado por Vilajoana apunta que el Barça es el club más endeudado de la historia del fútbol europeo
- Los Premios Princesa de Asturias, cada vez más distanciados de la sociedad
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- Javier Niederleytner, agente financiero y profesor del IEB: 'Quien tenga hipoteca variable no va a ver grandes alegrías en 2026
- Los 'expats' encuentran en el nuevo barrio del puerto de Badalona una alternativa a Barcelona: 'Aquí se vive tranquilo y seguro
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- Las dos sentencias ya están en liza antes de que el juicio al fiscal general se declare 'visto para sentencia