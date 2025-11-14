Especial Neopremium
X6 Pro, la gran apuesta de Livian
Diseño robusto, tecnología generosa y un precio competitivo son las cartas de presentación del nuevo SUV chino que llega para conquistar nuestro mercado
En un un mercado saturado de SUV donde cada lanzamiento parece una carrera por destacar a base de artificios, el Livan X6 Pro propone una fórmula distinta que convence por lo que es y no por lo que promete. Tiene un diseño bien ejecutado, un interior cuidado y un equipamiento que, por debajo de los 25.000 euros, lo sitúa como una de las propuestas más completas de su categoría.
Con sus 4,53 metros de longitud, ofrece una presencia robusta, bien asentada sobre llantas de 18 pulgadas y una firma luminosa LED que aporta personalidad tanto delante como detrás. En el interior, la apuesta sube de nivel con un habitáculo mezcla ergonomía, espacio, buenos materiales, y una configuración tecnológica poco habitual en este rango de precio. El protagonismo se lo lleva el conjunto de tres pantallas digitales: dos de 12,3 pulgadas para cuadro e infoentretenimiento, más una auxiliar de 4,2´´ para el acompañante.
En movimiento, el Livan X6 Pro responde con soltura gracias a un motor 1.5 turbo de 174 CV y 290 Nm. Va asociado a un cambio automático de doble embrague con 7 velocidades. Las cifras acompañan: 0 a 100 km/h en 9,2 segundos, velocidad punta de 190 km/h y consumo de 6,83 l/100 km.
A nivel de seguridad, incorpora seis airbags, control de estabilidad, sistema de control antivuelco, alerta de fatiga, cámara trasera y un buen número de asistentes de serie. Todo este conjunto arranca en 24.995 euros, siendo una de las propuestas más completas y razonables del segmento.
