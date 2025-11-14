X6 Pro, la gran apuesta de Livian

En un un mercado saturado de SUV donde cada lanzamiento parece una carrera por destacar a base de artificios, el Livan X6 Pro propone una fórmula distinta que convence por lo que es y no por lo que promete. Tiene un diseño bien ejecutado, un interior cuidado y un equipamiento que, por debajo de los 25.000 euros, lo sitúa como una de las propuestas más completas de su categoría.

Livan X6 Pro / Livan

Con sus 4,53 metros de longitud, ofrece una presencia robusta, bien asentada sobre llantas de 18 pulgadas y una firma luminosa LED que aporta personalidad tanto delante como detrás. En el interior, la apuesta sube de nivel con un habitáculo mezcla ergonomía, espacio, buenos materiales, y una configuración tecnológica poco habitual en este rango de precio. El protagonismo se lo lleva el conjunto de tres pantallas digitales: dos de 12,3 pulgadas para cuadro e infoentretenimiento, más una auxiliar de 4,2´´ para el acompañante.

Livan X6 Pro 41 / Livan

En movimiento, el Livan X6 Pro responde con soltura gracias a un motor 1.5 turbo de 174 CV y 290 Nm. Va asociado a un cambio automático de doble embrague con 7 velocidades. Las cifras acompañan: 0 a 100 km/h en 9,2 segundos, velocidad punta de 190 km/h y consumo de 6,83 l/100 km.

Interior del Livan X6 Pro / Livan

A nivel de seguridad, incorpora seis airbags, control de estabilidad, sistema de control antivuelco, alerta de fatiga, cámara trasera y un buen número de asistentes de serie. Todo este conjunto arranca en 24.995 euros, siendo una de las propuestas más completas y razonables del segmento.