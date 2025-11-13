Prototipo
El Peugeot Polygon Concept cambia las reglas del diseño con su volante Hypersquare
El concept car adelanta soluciones de conducción, diseño y sostenibilidad que Peugeot prevé aplicar en sus modelos a partir de 2027
Peugeot ha desvelado el Polygon Concept, un prototipo dinámico de menos de 4 metros que anticipa el futuro de la marca desde distintos frentes: conducción, habitabilidad, sostenibilidad y personalización. Aunque se ha presentado de forma virtual en la isla Polygon City dentro del videojuego Fortnite, es un auténtico banco de pruebas real para innovaciones que llegarán a los modelos de serie a partir de 2027.
La estrella del concept es el volante Hypersquare, una pieza cuadrada que rompe con más de un siglo de tradición circular. Su forma no es solo estética: integra un sistema electrónico de dirección Steer-by-Wire, sin conexión mecánica entre el volante y las ruedas. Esta tecnología, derivada de la industria aeroespacial, permite una conducción más precisa, ágil y cómoda, con una respuesta que se adapta a la velocidad del vehículo.
A bajas velocidades, el sistema facilita maniobras sin esfuerzo y sin necesidad de girar el volante más allá de 170° en cada dirección. A velocidades altas, pequeñas correcciones bastan para modificar la trayectoria con rapidez y precisión. Además, el sistema filtra vibraciones no deseadas y transmite solo la información útil del firme, mejorando el control sin sacrificar confort.
Pero la gran revolución está en el parabrisas, que actúa como pantalla principal gracias a un sistema de proyección Micro-LED de 31 pulgadas, eliminando las tradicionales pantallas del salpicadero. Esta tecnología permite personalizar tanto la información proyectada como el ambiente del habitáculo, con modos de conducción (Cruise, Fun, Hyper) que sincronizan iluminación, animaciones visuales y respuesta del vehículo. En parado, el sistema también permite mostrar contenidos visibles desde el exterior, reforzando la conexión entre coche y entorno.
En el exterior, Peugeot mantiene su estética felina, pero reinterpretada con líneas más limpias, superficies geométricas y una firma lumínica de tres garras horizontales, formada por pantallas Micro-LED animadas. El diseño se enfatiza con elementos como neumáticos con flancos grabados por láser en distintos colores, o una pantalla lateral junto al puerto de carga para consultar el estado de la batería sin entrar al coche.
El interior se elimina el pilar B, se desplaza el parabrisas hacia delante y se maximiza la entrada de luz, creando un espacio más abierto. Los asientos, impresos en 3D, utilizan plásticos reciclados y espuma moldeada en una sola pieza, lo que permite formas nuevas, más cómodas y ligeras que los asientos convencionales. La sostenibilidad está presente en cada decisión del diseño, al emplearse materiales reciclados tanto en el recubrimiento del como en componentes como la pintura interior o las cubiertas de ruedas.
Peugeot ha creado tres configuraciones del prototipo:
- Urban, elegante y compacto para la ciudad
- Player, con imagen deportiva y silueta agresiva
- Explorer, robusto y con altura elevada para un uso aventurero
Cada una representa una personalidad distinta que se puede explorar también en el entorno virtual de Fortnite.
